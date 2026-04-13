Autobuzul unei echipei de fotbal, ținta unei ambuscade cu hoți înarmați. Au deschis focul și ucis un jucător de 20 de ani, în Ghana

Jucătorul echipei Berekum Chelsea, Dominic Frimpong, a fost ucis în timpul unui jaf armat care a avut loc în autobuzul echipei sale, în timp ce se întorceau de la un meci disputat în deplasare din Liga Premier din Ghana, duminică, a anunțat Federația de Fotbal din țara africană, informează Reuters.

Atacul s-a produs pe șoseaua Goaso–Bibiani, în timp ce echipa se îndrepta spre casă după meciul împotriva echipei Samartex, disputat la Samreboi, în sudul țării.

„Pe drumul de întoarcere spre Berekum din Samreboi, autobuzul echipei noastre a fost atacat de un grup de hoți înarmați care au blocat drumul”, a declarat clubul într-un comunicat luni.

„Bărbați mascați, înarmați cu pistoale și puști de asalt, au început să tragă asupra autobuzului nostru în timp ce șoferul încerca să dea înapoi. Jucătorii și personalul au fugit în tufișurile din apropiere pentru a se adăposti”, a precizat clubul de fotbal.

Federația de Fotbal din Ghana a declarat ulterior că Frimpong, în vârstă de 20 de ani, a murit în urma incidentului.

„Federația de Fotbal din Ghana a primit cu profundă consternare și mare tristețe vestea tragică a decesului lui Dominic Frimpong de la clubul de fotbal Berekum Chelsea”, au declarat ei într-un comunicat.

„Acest incident tragic reprezintă o pierdere imensă nu doar pentru Berekum Chelsea, ci și pentru fotbalul din Ghana în ansamblu. Dominic era un tânăr talent promițător, a cărui dedicație și pasiune pentru joc întruchipau spiritul ligii noastre”, a adăugat Federația de Fotbal.

Federația a declarat că va întări măsurile de securitate pentru cluburile care călătoresc pentru competițiile interne.

Într-un incident similar din 2023, autobuzul echipei Legon Cities a fost atacat după un meci la Samartex, deși nu s-au raportat răniți.