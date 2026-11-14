Autoritatea aeronautică din SUA a ridicat interdicția de zbor, dar peste 2.000 de curse rămân anulate sâmbătă: „Sistemele au fost testate amănunțit”

Autoritățile din SUA au ridicat interdicția de zbor după mai bine de patru ore, dar efectele blocajului continuă și mii de curse au fost deja anulate pentru sâmbătă.

Administrația Federală a Aviației (FAA) afirmă că și-a „testat amănunțit” sistemele „pentru a confirma că acestea sunt stabile și că operațiunile rămân fiabile” înainte de a autoriza reluarea zborurilor, potrivit BBC.

„Siguranța pasagerilor este întotdeauna prioritatea absolută a FAA”, declară sursa citată.

Peste 2.000 de zboruri interne, către sau dinspre SUA au fost deja anulate pentru sâmbătă, potrivit serviciului de monitorizare a zborurilor FlightAware, iar alte peste 300 sunt preconizate să înregistreze întârzieri.

Vineri, ziua în care a fost impusă interdicția, peste 7.700 de zboruri interne, către sau dinspre SUA au fost anulate, iar alte peste 8.000 au înregistrat întârzieri, potrivit aceleiași surse.

Al doilea blocaj total după 11 septembrie 2001

Interdicția de decolare la nivel național a fost impusă pentru toate zborurile interne și a durat mai bine de patru ore, fiind provocată, se pare, de o întrerupere a serviciilor de telecomunicații.

Este doar pentru a doua oară în istoria recentă a SUA când sunt suspendate la nivel național toate decolările, după atacurile din 11 septembrie 2001. Precedentul incident de acest fel a avut loc în ianuarie 2023, când FAA a oprit plecările interne pentru mai puțin de două ore.