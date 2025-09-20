„Noi tentative de fraudă” pe rețelele sociale. Mesajele semnalate și recomandările făcute de DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, sâmbătă, că pe platformele de social media au apărut „noi tentative de fraudă”.

„A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin rețelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate”, a scris DNSC, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Instituția a spus că formularul respectiv „este unul fals”.

„În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor”, a explicat DNSC.

Recomandările făcute de DNSC:

Nu accesa linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute

Dacă ai dubii privind situația paginii tale, intră direct pe site-ul oficial al rețelei de socializare, nu prin link-ul din mesaj

Nu oferi niciodată parole, coduri OTP, sau alte date de autentificare prin formulare suspecte.

Raportează conținutul suspect către DNSC: https://pnrisc.dnsc.ro

Fii vigilent, protejează-ți datele și limitează răspândirea tentativelor de fraudă

FOTO: Marcel De Grijs | Dreamstime.com