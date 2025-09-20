Autoritățile chineze anunță „măsuri punitive” împotriva rețelelor sociale: „Prea multe știri despre vedete și postări banale”

Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă „măsuri disciplinare şi punitive” împotriva reţelelor sociale locale Weibo, similară cu X, şi Kuaishou, platformă de videoclipuri în genul TikTok, care au promovat prea mult vedete şi conţinuturi „indezirabile”, potrivit AFP.

Administrația Cyberspațiului din China (CAC) a precizat că măsurile vor include „convocări pentru discuții, ordine de remediere într-un termen stabilit, avertismente și sancțiuni stricte împotriva celor responsabili”.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre eventualele sancțiuni.

Anunțul vine după o măsură similară luată săptămâna trecută de CAC împotriva platformei Xiaohongshu, cunoscută în engleză sub numele de RedNote și comparată adesea cu Instagram.

Reţelele sociale din China au obligaţia de a controla strict conţinutul considerat subversiv, vulgar, pornografic şi în general nociv, angajând în acest scop echipe de moderatori. În comunicate diferite, dar practic identice, autoritatea pentru internet a acuzat Weibo şi Kuaishou că „nu şi-au îndeplinit principala responsabilitate” în domeniu.

Instituția a vizat în special clasamentele celor mai populare căutări de pe cele două aplicații și „conținutul care exagerează activitățile vedetelor, precum și postările banale”.

CAC a acuzat Weibo că „deteriorează ecosistemul online”, iar Kuaishou că favorizează răspândirea excesivă a conținutului despre vedete, considerat „frivol”.

Cele două platforme nu au comentat deocamdată.

Weibo, o platformă de tip microblog, le permite utilizatorilor să posteze texte și fotografii, conținutul fiind de regulă axat pe actualitate. Compania a anunțat în martie că are 591 de milioane de utilizatori activi lunar.

Aplicația de videoclipuri scurte Kuaishou, asemănătoare TikTok, a precizat la începutul acestui an că are peste 730 de milioane de utilizatori activi lunar.