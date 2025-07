Autoritățile române nu știu unde e mercenarul Potra, la cinci luni de la fuga lui. Ministrul Justiţiei: „Când vom afla unde se află, atunci vom acționa”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat marţi, despre locul unde se află Horaţiu Potra, că ministerul nu are o localizare exactă care să îi permită să facă demersurile specifice, el precizând că s-a vorbit foarte mult în spaţiul public despre Emiratele Arabe. Ministrul a dat asigurări că fugarul este căutat.

„În momentul de faţă, statul român nu are informaţii, sau cel puţin Ministerul Justiţiei. Nu avem o localizare exactă care să ne permită să facem demersurile specifice Ministerului de Justiţie. Avem o hotărâre, un mandat, mandatul este pus în executare, instituţiile poliţieneşti îl caută, s-a vorbit foarte mult în spaţiu public despre Emiratele Arabe Unite, am primit foarte multe întrebări, am răspuns de fiecare dată că, în colaborarea, ipotetic discutând acum, cu Emiratele Arabe Unite, am acţionat pe baza unui principiu de reciprocitate, un principiu general din dreptul internaţional public” a spus Radu Marinescu la Antena 3, potrivit News.ro.

Ministrul Justiţiei a precizat că au trimis cereri de extrădare, au primit şi răspunsuri favorabile, dacă s-ar afla acolo. „Când vom afla unde se află, efectiv, atunci vom acţiona corespunzător”, a spus el.

„Cu siguranţă este căutat, asta vă pot spune, pentru că aşa se procedează. În momentul de faţă, cred că toate pistele se verifică de către autorităţile române şi este o preocupare ca orice persoană căutată să fie găsită cât mai repede”, a menţionat ministrul.

Horațiu Potra este căutat de autoritățile de române de aproape cinci luni.

Dat în urmărire

Horaţiu Potra, fiul său şi încă o rudă au fost daţi în urmărire după ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare în lipsă în dosarul în care au avut loc percheziţii la apropiaţi ai lui Călin Georgescu.

„La data de 28.02.2025, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secția Penală a emis mandatul de arestare preventiva cu nr.1U, inculpatul fiind cercetat pentru comiterea infractiunilor de tentativa la comiterea unor actiuni impotriva ordinii constitutionale, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si nerespectarea regimului materiilor explozive”, afirmă Poliţia în anunţul privindu-l pe Potra.

A fost dat în urmărire şi fiul lui Potra, Dorian, în vârstă de 18 ani, pe numele său fiind emis mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Alexandru Cosmin Potra, în vârstă de 30 de ani, este și el dat în urmărire, fiind de asemenea cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Zeci de pistoale, puști mitralieră, încărcătoare de la arme letale sau grenade, precum și 25 de kilograme de aur, 3,3 milioane de dolari și peste 700.000 de lei au fost găsite de anchetatori la perchezițiile făcute la locuințele lui Horațiu Potra, ale familiei acestuia și ale mercenarilor săi, a anunțat la o zi după percheziții Poliția Română.