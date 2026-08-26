Autorul „celui mai mare roman scris în epoca noastră” a murit. Péter Nadas avea 83 de ani

Dramaturgul și romancierul maghiar Péter Nadas a decedat la vârsta de 83 de ani, a declarat miercuri, 26 august, pentru Agenția France-Presse (AFP) agentul său literar, Anett Orosz, scrie ziarul francez Le Monde.

Nádas s-a născut la Budapesta în 1942. La sfârșitul anilor ’50 și în anii ’60 a lucrat ca fotograf și jurnalist la mai multe publicații. Prima sa carte, „Biblia”, a fost publicată în 1967. Ulterior, a publicat în mod continuu romane, piese de teatru și eseuri, continuând în același timp să activeze în jurnalism și în teatru.

Opera sa de referință, O carte de amintiri, a fost publicată în 1986 în limba maghiară și în 1997 în limba engleză. Aceasta a fost lăudată ca una dintre realizările remarcabile ale literaturii maghiare de după război, care a deschis noi căi de exprimare literară. Marea scriitoare americană Susan Sontag l-a numit „cel mai mare roman scris în epoca noastră”, a scris NY Times.

Ultima sa carte, Halott barataim (Prietenii mei morți), a fost publicată în 2025, a scris agenția de presă MTI, citată de publicația DailyNewsHungary.

Nadas a fost unul dintre autorii favoriți de-a lungul timpului la Premiul Nobel pentru Literatură.

O parte dintre cărțile sale au fost traduse și în limba română.