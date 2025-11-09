Autorul crimei din Teleorman fusese reclamat că o răpise şi violase pe soția lui, dar a fost lăsat în libertate, deși încălcase ordinul de protecție

Bărbatul care a ucis-o pe soția lui chiar în fața copilului lor mic, pe o stradă din localitatea Beciu, judeţul Teleorman, avea ordin de protecție pe numele lui, care îi interzicea să se apropie de femeie. În septembrie, femeia a reclamat la Poliție că bărbatul a răpit-o și a violat-o, însă bărbatul a fost lăsat liber, potrivit Impact News24.

Apar noi detalii în cazul femeii de 25 de ani, mamă a trei copii, care a fost ucisă sâmbătă de soţul ei, chiar în fața copilului lor de trei ani.

Femeia se despărţise de câteva luni de soțul ei, în vârstă de 42 de ani, şi obţinuse în instanță un ordin de protecţie împotriva lui.

Rudele femeii susţin că bărbatul o urmărea de zile întregi, în ciuda ordinului de protecţie, și acuză autoritățile că nu au luat nicio măsură concretă împotriva agresorului.

„Erau certaţi de vreo 2 luni de zile. Fiica mea locuia cu mine şi avea ordin de protecţie să nu se apropie de locuinţă 50 m, nici de ea, nici de mine. Se ducea la un vecin aici chiar unde a omorât-o şi a plecat cu copilul de mână. Am sunat eu la 112 şi la poliţie și ce măsuri s-au luat în privinţa cazului ăstuia? Venea şi oprea maşina şi sunam şi spuneau că e drum public”, a declarat tatăl femeii ucise, citat de Observator News.

Ce spune Poliția Teleorman

Tatăl victimei a mai declarat că a fost agresat atât fizic, cât și verbal de tatăl criminalului, după ce fiica lui ceruse un ordin de protecție împotriva bărbatului.

În urma acuzațiilor făcute de tatăl femeii, Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a transmis clarificări cu privire la existența unui ordin de protecție împotriva agresorului, potrivit Impact News24.

Potrivit IPJ Teleorman, la data de 22 septembrie, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului. Ulterior, la 26 septembrie, Judecătoria Turnu Măgurele a emis un ordin de protecție pentru o perioadă de șase luni.

Poliția susține că victima a refuzat montarea unui sistem de monitorizare electronică, iar polițiștii „au desfășurat activitățile specifice conform cadrului legal în vigoare”.

În privința apelurilor repetate la 112, IPJ Teleorman menționează că au existat mai multe sesizări din partea familiei, însă unele dintre acestea nu s-au confirmat, iar apelanții au fost sancționați contravențional.

La 26 septembrie, după ce a primit ordinul de protecție de la instanță, femeia a depus plângere la Poliție, acuzând că soțul ei a luat-o cu forța dintr-un parc și a dus-o în afara orașului, unde a violat-o.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru viol, lipsire de libertate, încălcarea ordinului de protecție și violență în familie, însă, potrivit IPJ Teleorman, în urma cercetărilor desfășurate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, nu au fost dispuse măsuri preventive.