Pericol de explozie pe autostrada A3. O cisternă GPL s-a răsturnat şi a rupt parapetul median

Traficul rutier este blocat, luni la prânz, pe ambele sensuri ale autostrăzii A3, în zona localităţii Gruiu, judeţul Ilfov, după ce o cisternă s-a răsturnat şi a rupt parapetul median, relatează News.ro. Reprezentanţii CNAIR spun că este pericol de explozie.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat că traficul este blocat pe ambele sensuri pe Autostrada A3, la km 37+500.

„Şoferul unei cisterne cu GPL a pierdut controlul volanului şi a intrat de pe Calea 1 pe Calea 2, s-a răsturnat şi a rupt parapetul median”, a precizat CNAIR, care a precizat că este pericol de explozie.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că, în urma exploziei unei anvelope, o autocisternă a rămas imobilizată pe carosabil pe Autostrada A3 sensul București – Ploiești, la kilometrul 38, în zona localității Gruiu, județul Ilfov. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Centrul INFOTRAFIC estimează că traficul va fi reluat pe A3, între București și Ploiești, după ora 12.30.