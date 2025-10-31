Autostrada „Unirii” A8. Competiție mare pentru lotul care ocolește Iașiul, contract de peste 1 miliard de euro

Nu mai puțin de 12 constructori și asocieri de firme au depus oferte pentru un contract de peste 1 miliard de euro care presupune realizarea tronsonului de aproape 18 kilometri din Autostrada „Unirii” A8 care va ocoli Iașiul pe la nord.

Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că a primit, vineri, 12 oferte pentru contractul de proiectare și execuție a tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni.

Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.

Cine a depus oferte:

1.Ceigall India Limited (Ofertant unic)

2.FCC Construccion S.A. (ofertant unic)

3.WEBUILD SPA -Milano (Ofertant unic)

4.Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Ofertant unic)

5.Asocierea Construcții Erbașu (Lider)-Conest S.A- EKY-SAM-Frasinul

6.Asocierea Danlin XXL (Lider) -Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski-Patishta-Groma Hold Ltd.

7.Asocierea ITINERA SPA (Lider)-Saipem S.P.A.-ICM S.P.A.

8.Asocierea MAPA Insaat ve Tikaret Anonim Sirketi (Lider) -Gunal Insaat Ticaret Sanayi Anonim Sirketi

9.Asocierea MAKIMSAN Asfalt Taahhut Inșaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) -Veta Global S.R.L.

10.Asocierea Concelex (Lider)-X-WAY Infrastructure

11.Asociere Biskon Yapi-Anonim Sirketi (Lider)-Straco Holding-MIS Grup-Ilgaz Construction

12.Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanay A.S. (Lider)-Fernas Insaat Anonim-Sirketi -Ozkar Insaat Sanayi ve Ticaret-Anonim Șirketi.

Autostrada A8, tronsoanele care ocolesc Iașiul / Sursă: CNIR

Tronsonul 3, Lețcani – Iași Nord are o lungime de 17,7 kilometri și include:

18 poduri și pasaje;

6 tunele și un centru de monitorizare tunel;

2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

Celelalte două tronsoane – loturile 4 și 5 – de la Iași la Golăiești și mai departe până în vamă la viitorul pod peste Prut de la Ungheni au fost scoase și ele la licitație, dar încă nu au ofertele depuse.

În urmă cu o zi, CNIR anunța că a desemnat constructorii pe contractul de proiectare și execuție pentru lotul 1 Tg Neamț (Moțca/DN2) – Tg. Frumos cu o lungime de circa 27 de kilometri.

Lotul 2, de la Tg. Frumos la Lețcani, scos și el la licitație, încă nu are constructor desemnat, deși ofertele au fost depuse încă din luna iunie