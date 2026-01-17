Sari direct la conținut
Avalanșe în Austria: cinci schiori au murit, după ce au fost îngropați de zăpadă
Zona afectată de avalanșa care a ucis patru schiori în apropiere de Salzburg Foto: AFP / AFP / Profimedia

Cinci persoane și-au pierdut viața, sâmbătă, în două avalanșe care au avut loc în Alpii austrieci, a relatat televiziunea publică din Austria, ORF, citată de AFP.

Mai multe persoane au fost surprinse în avalanșele din acest weekend care au apărut după căderi abundente de zăpadă.

O avalanșă a surprins un grup de șapte schiori aflați în afara pârtiei în regiunea Pongau, aproape de Salzburg, ucigând patru dintre ei și rănind grac un altul.

Cu câteva ore mai înainte, o femeie care făcea o plimbare cu schiurile împreună cu soțul ei a fost prinsă de altă alunecare de zăpadă survenită în aceeași regiune. Alertate de soțul femeii, serviciile de urgență nu au reușită să o readucă la viață.

Incidentele de sâmbătă vin după ce, în urmă cu câteva zile, un copil ceh de 13 ani a murit într-o avalanșă la Bad Gastein, pe domeniul schiabil Sportgastein. Totodată, duminica trecută, o femeie de 58 de ani a fost ucisă într-un eveniment similar, la Weerberg, în Tirol.

Avalanșele au făcut victime și în Franța, fiind înregistrate șase decese în weekendul trecut, în stațiunile din Alpii francezi.

