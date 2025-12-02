VIDEO „Spectacolul cinematografic suprem”: Noul film „Avatar” al lui James Cameron i-a uimit pe critici înainte de lansarea în cinematografe

„Foc și cenușă”, al treilea film „Avatar” al lui James Cameron, a fost în sfârșit prezentat membrilor presei de film de la Hollywood înainte de lansarea sa în cinematografe mai târziu în cursul lunii decembrie, iar jurnaliștii care au văzut lungmetrajul spun că a treia călătorie pe Pandora împinge „imaginile și emoția la noi înălțimi”, scrie revista Variety.

Noul film Avatar: Foc și cenușă (Avatar: Fire and Ash, în original) va avea premiera în cinematografele din România în data de 19 decembrie, concomitent cu data lansării în SUA.

Critica de film Courtney Howard a lăudat Fire and Ash pe rețeaua de socializare X, scriind că ne reamintește pentru ce „au fost construite cinematografele”.

„Ajuns la al treilea film, James Cameron încă are sosul, făcând ca acest spectacol epic să aibă impact emoțional”, a scris Howard. „O saga glorioasă. Îndrăzneață, strălucitoare și incredibilă în toate privințele – exact pentru astfel de filme au fost construite cinematografele”, a notat aceasta.

Criticul Sean Tajipour a scris la rândul său pe X că, odată cu Fire and Ash, Cameron „continuă să împingă limitele cu fiecare cadru”.

„Poate că nu sunt cel mai mare superfan al seriei Avatar, dar [Avatar: Fire and Ash] demonstrează încă o dată că James Cameron poate și va oferi întotdeauna spectacolul cinematografic suprem, împingând imaginile și emoția la noi înălțimi și redefinind cum ar trebui să se simtă un adevărat blockbuster”, a scris el. „E îndrăzneț, imersiv, de neuitat și condus de pură ambiție”, a subliniat acesta.

James Cameron face din nou „magie” cu al treilea film „Avatar”

Perri Nemiroff, corespondentă a site-ului specializat pe cinema Collider, a scris despre film pe X: „Trei filme mai târziu și tot nu pot trece peste cât de magice sunt filmele [Avatar]. Mi-aș dori să am o formulare mai originală, dar asta se potrivește prea bine – [Avatar: Fire and Ash] chiar se simte ca o călătorie. Nu-mi venea să cred cât de repede am fost atrasă din nou în lumea Pandorei și acaparată de situație. Iar odată ce se întâmplă asta, există o creștere vizibilă a complexității în multe aspecte ale producției”, a continuat ea.

Scriitorul de film Michael Lee a făcut o notă ușor discordantă, notând pe X că povestea filmului putea fi dezvoltată mai mult, dar lăudând imaginile și secvențele de acțiune ca fiind „din altă lume”.

El a notat: „[Avatar: Fire and Ash] impresionează prin spectaculosul vizual, mai ales în 3D. Explorarea mai profundă a Pandorei și a noilor triburi permite o construcție de univers imensă. Povestea poate că nu e la același nivel, dar filmul împinge limitele tehnice în moduri de neimaginat”.

Avatar: Fire and Ash reia firul narativ după evenimentele din Avatar: The Way of Water din 2022 și îi găsește pe membrii familiei Sully jelindu-și pierderea de la sfârșitul anteriorului lungmetraj. Însă o nouă amenințare apare sub forma Poporului Cenușii, un grup de Na’vi ce locuiesc în zona vulcanică și sunt conduși de răzbunătoarea Varang (jucată de actrița Oona Chaplin, nepoata lui Charlie Chaplin).

Actorii care se întorc pentru filmul „Avatar: Fire and Ash”

Printre actorii care se vor regăsi din nou în distribuția noului film se numără Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang și Kate Winslet.

Cameron a acordat mai multe interviuri înaintea apariției filmului și a spus că viitorul francizei Avatar depinde de succesul la box office al Fire and Ash în sezonul sărbătorilor de iarnă de anul acesta. Regizorul vrea să facă nu mai puțin de cinci filme Avatar și are deja filmată o mare parte din al patrulea.

Primul lungmetraj Avatar din 2009 rămâne filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu încasări de 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial, în timp ce The Way of Water se află pe poziția a treia, cu 2,3 miliarde.

Cameron a declarat într-un interviu acordat revistei Empire mai devreme în cursul acestui an că este pregătit să regizeze personal al patrulea film, revenind astfel asupra unor comentarii pe care le-a făcut anterior despre predarea ștafetei regizorale pentru franciza pe care a creat-o.

„Adică, nu există niciun motiv să nu o fac”, a spus Cameron la sfârșitul lui iulie, înainte de a împlini 71 de ani. „Sunt sănătos, sunt gata de treabă. Nu voi exclude această posibilitate. Adică trebuie să abordez filmul într-un mod viguros, ca să pot gestiona volumul și energia pentru muncă încă șase sau șapte ani. S-ar putea să nu pot… [dar] dacă pot, o voi face”, a afirmat James Cameron.