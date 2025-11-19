„Avem opțiuni militare pregătite”. Londra amenință cu riposta după ce o navă rusească de spionaj a îndreptate laserele spre avioanele RAF / Mesaj pentru Putin: „Vă vedem, știm ce faceți”

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat miercuri că „opțiunile militare” sunt pregătite în cazul în care nava spion rusă Yantar va deveni o amenințare, după ce aceasta a intrat în apele teritoriale britanice și îndreptat lasere către avioanele de supraveghere trimise să o monitorizeze, scriu Reuters, The Guardian și BBC News.

Marina Regală Britanică și Forțele Aeriene Regale Britanice (RAF) urmăresc în mod regulat potențialele amenințări la adresa securității naționale, iar astfel de misiuni de monitorizare a navelor și submarinelor rusești au devenit mai frecvente de când Rusia a invadat Ucraina, în 2022.

Healey a spus că îndreptarea laserelor către piloții RAF este „extrem de periculoasă” și că Marea Britanie este pregătită să reacționeze în funcție de următoarea mișcare a navei Yantar.

„Avem opțiuni militare pregătite în cazul în care Yantar își schimbă cursul. Nu le voi dezvălui, deoarece acest lucru nu ar face decât să-l facă pe președintele Putin mai înțelept”, a spus ministrul britanic.

Răspunzând la ceea ce a descris drept „acuzații nesfârșite”, ambasada Rusiei la Londra a transmis: „Acțiunile țării noastre nu afectează interesele Regatului Unit și nu vizează subminarea securității sale”.

„Nu suntem interesați de comunicațiile subacvatice britanice”, a afirmat ambasada, îndemnând „partea britanică să se abțină de la măsuri distructive care agravează fenomenul crizei de pe continentul european”.

Într-un discurs ținut la Downing Street, Healey a declarat:

În acest moment, nava spion rusă Yantar se află la marginea apelor teritoriale britanice, la nord de Scoția, după ce a intrat în apele teritoriale britanice în ultimele săptămâni. Aceasta este o navă concepută pentru a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine. Am trimis o fregată a Marinei Regale și avioane RAF P-8 pentru a monitoriza și urmări fiecare mișcare a acestei nave, în timpul căreia Yantar a îndreptat lasere către piloții noștri. Această acțiune a Rusiei este extrem de periculoasă, iar aceasta este a doua oară în acest an când nava Yantar a fost trimisă în apele teritoriale ale Regatului Unit. Așadar, mesajul meu pentru Rusia și pentru Putin este următorul: vă vedem, știm ce faceți, dar dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți.”

Orice acțiune care împiedică, perturbă sau pune în pericol piloții responsabili de avioanele militare britanice este extrem de periculoasă. Este pentru prima dată când Yantar întreprinde o astfel de acțiune împotriva forțelor britanice RAF – o luăm foarte în serios.

Am modificat regulile de angajare ale marinei, astfel încât să putem urmări mai îndeaproape și monitoriza mai atent activitățile navei Yantar atunci când se află în apele noastre teritoriale.”

Ministrul britanic a mai susținut că nava face parte dintr-un program rusesc numit „Direcția Principală de Cercetare Oceanografică”, conceput pentru a avea capacități care pot efectua „operațiuni de supraveghere în vremuri de pace și sabotaj în timpul conflictelor”.