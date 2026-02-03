Avem peste 1500 de firme de stat, cu pierderi foarte mari, spune un membru marcant al Executivului. România trebuie să decidă unde să fie un actor important și unde să-și reducă activitatea

Cred că România va trebui să decidă unde consideră că trebuie să fie un actor important, în care sunt domeniile strategice în care vrea să performeze și care sunt domeniile în care poate că nu ar trebui să mai aibă activitate. Avem peste 1500 de companii de stat, un număr absolut uriaș, cu niște pierderi foarte mari, a declarat luni viceprim-ministrul Oana-Clara Gheorghiu, la CFA Forecast Dinner 2026.

Ea s-a referit și la firmele românești care ar putea să se extindă în străinătate, spunând că momentan doar cele din zona privată ar avea o șansă, întrucât la firmele de stat e nevoie de o „reformă serioasă”.

„Și dacă vorbim de companii care se iasă din afară țării, putem să ne gândim la companiile private, dar aici statul are un rol mai mic, poate doar să susțină pe anumite zone punctuali și cu justificări. Cred că aici nu e rolul neapărat al statului. Dacă ne referim la companii de stat, înainte să treacă companiile de stat să iasă în afară, trebuie să facem o reformă serioasă. Și sperăm că până se întâmplă acest lucru, să reușim să reformăm CFR-ul, unul dintre ele, că avem atât de multe, nu știm cu care să începem, astfel încât să fie pregătite. De ce nu? Chiar să fie actori importanți în dezvoltarea infrastructurii feroviare și a serviciilor de transport feroviar, cel puțin în Moldova și în Ucraina”. crede Gheorghiu.

România poate câștiga semnificativ din atragerea investițiilor dacă va reuși să își îmbunătățească capacitatea de implementare a proiectelor, să asigure predictibilitate și să reducă riscurile pentru investitori, în special prin dezvoltarea unei energii competitive și a infrastructurii, a mai spus viceprim-ministrul Oana-Clara Gheorghiu, la CFA Forecast Dinner 2026.

„Cred că România are multe strategii pe hârtie, dar stăm mai greu la a livra. De asemenea, cred că pentru investitori importante sunt capacitatea de a implementa proiecte, predictibilitatea și reducerea riscurilor – și cred că România în următorii 10 ani ar putea să câștige foarte mult dacă ar investi în energie, în energie competitivă și sigură. Nu mă refer aici doar la capacități de producție, ci la rețele, la interconectare și la flexibilitate. Cred că este un lucru esențial să facem energia să fie competitivă pentru piața din România. Cred din nou că infrastructura și investițiile în infrastructură sunt extrem de importante. Infrastructura nu este doar un cost pentru societate, ci poate să devină un factor de multiplicare a productivității. Și ăsta e un lucru pe care, probabil, că guvernele ar trebui să îl aibă în vedere tot mai mult”, a spus Oana-Clara Gheorghiu.

În opinia sa, stabilitatea, predictibilitatea și rolul statului de a reduce riscul reprezintă „unele dintre cele mai importante lucruri pentru investitori”.

„Aici e mult de lucru în România, dar fără asta investițiile sunt tot mai greu de atras. Cred din nou în o politică sănătoasă în zona industrială, care să se bazeze pe competitivitate și să se bazeze pe avantajele competitive pe care le avem. Bineînțeles, dacă avem infrastructură, ne gândim din nou la energie competitivă și la forța de muncă, astfel încât investițiile să se justifice prin ele însele, nu să fie nevoie de protecționism. Toate aceste lucruri în zona strategică sunt extrem de importante. Și dacă România va reuși să devină cumva o platformă de stabilitate și o platformă care să reducă riscurile și să atragă investițiile, cred că în următorii 10 ani vom putea să câștigăm foarte mult”, a adăugat viceprim-ministrul Oana-Clara Gheorghiu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul ediției din 2026 a CFA Forecast Dinner, eveniment care marchează 20 de ani de la lansarea în România și 25 de ani de activitate a Asociației CFA România, afiliată CFA Institute, având ca temă „Direcția strategică a României pentru următorii 10 ani”.