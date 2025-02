Avem un episod de ger care se va întinde probabil până pe data de 24 februarie. „Nu există niciun fel de risc să rămânem fără gaz sau fără energie electrică”, ne asigură ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat marţi, după comandamentul de iarnă convocat la minister, că pe prognozele pe care le-a primit, avem un episod de ger care se va întinde probabil până pe data de 24 februarie, el dând asigurări că nu există niciun fel de risc ca românii să rămână fără gaz sau fără energie electrică.

Ministrul Energiei a anunţat că a convocat marţi un comandament de iarnă pentru a evalua starea Sistemului Electroenergetic Naţional, starea reţelelor eventuale de probleme în teren, de asemenea, zona de producţie energie electrică, modul în care acoperim consumul şi zona de gaze, depozite, producţie, importuri, exporturi. Sebastian Burduja le-a mulţumit colegiilor care sunt în teren în aceste condiţii şi care au făcut eforturi pentru a ţine avariile la un nivel minim.

”Practic, pe reţeaua de transport, dar şi pe reţeaua de distribuţie, inclusiv pe liniile de medie tensiune, nu există nicio avarie în acest moment”, a precizat Burduja. Ministrul a anunţat că s-a făcut, de asemenea, o evaluare a capacităţilor de producţie, a modului în care acoperim un consum care se estimează a fi în continuare destul de ridicat, având în vedere că vremea se menţine rece.

”Pe prognozele pe care le-am primit avem un episod de ger care se va întinde probabil până pe data de 24. Deci o săptămână trebuie să trecem de această perioadă. Vreau să subliniez foarte clar că nu există niciun fel de risc ca românii să rămână fără gaz sau fără energie electrică”, a anunţat ministrul. Ministrul Energiei a subliniat că, din perspectiva gazului, depozitelor, ceea ce avem din import-export, nu există niciun fel de risc.

”Îmi amintesc că încă din luna noiembrie cei care ne-ar vrea dependenţi din nou de gazul celor care l-au folosit ca armă de şantaj, au venit cu acest fake news că depozitele României sunt goale. Şi am arătat atunci, cu date la zi, miliardele de metri cubi pe care le-am înmagazinat în depozite. (..) Şi astăzi România are 1,37 miliarde metri cubi în depozite şi un grad de umpără de 37%”, a arătat ministrul.

Sebastian Burduja a mai arătat că, din discuţiile pe care le-a avut, capacitatea de extracţie în această perioadă se va menţine în jurul cifrei de 17 milioane, astfel încât din ceea ce producem, undeva la 24 milioane, plus ceea ce extragem în fiecare zi, 16-17-15, plus ceea ce importăm, nu vom avea absolut nicio problemă la a acaperi consumul intern”, a spus Burduja.

”Faptul că putem să mizăm pe cărbune în această perioadă, se dovedeşte a fi important şi nu întâmplător, facem acest demest de prelungire a exploatării pe cărbune. Complexul energetic, Oltenia, în acest moment funcţionează cu practic şase grupuri, cinci şi jumătate, pentru că cel de la Işalniţa funcţionează cu un singur cazan. Este la capacitate maximă şi în această perioadă de ger în care consumul va fi destul de mare, aportul pe care cărbunele îl aduce în sistemul energetic naţional este unul important”, a declarat Sebastian Burduja.

Ministrul Energiei a arătat că, pe hidrocentrale, a recapitulat gradul de umpere din lacuri şi producţia pe gaz, producţia din eoliană, din eoliene, pe care se bazează, săptămâna aceasta.

”O să vedeţi un aport important al centralelor eoliene şi în zile următoare”, a completat Burduja.

Potrivit ministrului, capacitatea României de import este mai mult decât suficientă, peste 20 şi ceva de milioane de metri cub.

”Dacă vă uitaţi pe datele istorice, veţi vedea că în toată luna februarie, în general, România apelează la importuri, tocmai pentru că această capacitate de extracţie din depozite scade. Iar dacă vă uitaţi la gradul de acoperire a consumului din importul net, veţi vedea că nu stăm deloc rău în raport cu anii precedenţi”, a subliniat Burduja.