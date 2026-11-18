Cu Lucescu și Hagi selecționeri am ajuns în lumea a treia! România e azi unde e și Feroe. Aceasta e realitatea pe plan sportiv

Nu vi se pare ciudat că doar naționala a ajuns în lumea a treia, nu și Burleanu, care trăiește în lumea bună, de lux, a șefilor fotbalului mondial?

Răspunsul pe care ni-l dăm e, de fapt, diagnosticul real al bolii de care suferim în fotbal.

Înfrângerea cu Bosnia e regula ultimilor ani. Excepție e succesul cu Polonia. Prăbușirea naționalei e aproape fără precedent.

În ultimii 2 ani, 2025 și 2026, am beneficiat de doi selecționeri pe care toată lumea i-a dorit și a văzut în ei adevărați salvatori: Mircea Lucescu și Gică Hagi.

Nu doar că n-a fost suficient, dar rezultatele au fost dezastruoase. E greu de parcurs ce urmează, dar e realitatea rece a unui fotbal care la nivel de prima reprezentativă a ajuns în lumea a treia.

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