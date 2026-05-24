Avertisment al lui Macron pentru Lukașenko. Președintele francez l-a sunat pe dictatorul de la Minsk

Președintele Franței Emmanuel Macron i-a cerut, duminică, omologului său din Belarus Aleksandr Lukașenko să nu-și lase țara atrasă în războiul Rusiei contra Ucrainei, în cadrul unei convorbiri telefonice, informează AFP, citând apropiați ai președintelui francez.

Președintele Macron „a subliniat riscurile care există pentru Belarus dacă se lasă antrenată în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Totodată, l-a invitat pe Aleksandr Lukașenko să facă gesturile necesare pentru ameliorarea relațiilor dintre Belarus și Europa”, a precizat sursa citată.

Un comuncat al președinției de la Minsk a indicat doar că „cei doi șefi de stat au discutat problematici regionale precum și relațiile Belarusului cu UE și cu Franța, în particular” și că discuția telefonică a avut loc „la inițiativa părții franceze”.

De mai multe săptămâni, Ucraina a exprimat temeri legate de folosirea Belarusului de către Rusia pentru a lansa o nouă ofensivă din nord în direcția capitalei Kiev și a anunțat întărirea capacității de apărare în zona de frontieră.

La începutul invaziei în Ucraina în februarie 2022, Belarus a pemis trupelor rusești să atace de pe teritoriul său nordul Ucrainei în direcția Kievului.

Convorbirea telefonică dintre președinții Macron și Lukașenko survine după o serie de bombardamente masive ale Moscovei care au vizat în mod special capitala Ucrainei, unde au dus la moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a peste o sută.

Rusia a folosit inclusiv racheta balistică hipersonică Oreșnik, cu rază medie de acțiune și capabilă să poarte încărcătură nucleară, rachetă care a fost amplasată anul trecut și pe teritoriul Belarusului.

Rusia și Belarus au derulat această săptămână manevre militare comune ce au implicat și arme nucleare, cele două țări respingând acuzațiile Ucrainei potrivit cărora Moscova ar pregăti implicarea Minskului în conflict.