După ce Ucraina a anunțat întărirea frontierei cu Belarus, Lukașenko afirmă că se va implica în război într-un singur scenariu. „Zelenski trebuie să se calmeze”

Autoritățile ucrainene au declarat joi că sporesc măsurile de securitate în regiunile de la granița cu Belarus, după săptămâni de avertismente cu privire la posibilitatea unui atac din partea aliatului Rusiei, potrivit AFP. În schimb, Aleksandr Lukașenko susține că Minskul nu intenționează să se implice în războiul din Ucraina, a transmis agenția bielorusă de știri BELTA.

Kievul a avertizat că Belarusul, folosit de Rusia ca rampă de lansare pentru invazia din februarie 2022, ar putea orchestra o ofensivă din nord, inclusiv pe direcția capitalei.

Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a anunțat că unitățile sale și armata „implementează un set cuprinzător de măsuri sporite de securitate în regiunile nordice ale țării”.

Măsurile, care presupun inclusiv intensificarea verificărilor și controalelor asupra persoanelor fizice și proprietăților, „vor servi drept o descurajare eficientă pentru orice operațiuni sau acțiuni agresive ale inamicului și aliatului său”, a declarat SBU.

Kremlinul a respins luni acuzațiile ucrainene conform cărora ar fi vrut să implice Belarusul și mai mult în război, catalogându-le drept „o tentativă de incitare suplimentară”.

Rusia și Belarus organizează exerciții nucleare comune în această săptămână, cu mii de trupe, avioane și forțe de rachete strategice.

Pe fondul exercițiilor, președintele Volodimir Zelenski declara că Ucraina „pregătește răspunsuri la fiecare curs posibil de acțiune a inamicului – dacă rușii îndrăznesc într-adevăr să își extindă agresiunea”.

Lukașenko: „Zelenski trebuie să se calmeze”

Președintele Belarusului, care joi a avut o videoconferință cu omologul său rus în contextul exercițiilor nucleare comune, susține că țara sa se va implica în războiul din Ucraina doar dacă este vizată de o „agresiune”.

„L-ați auzit pe președintele Rusiei. Ne vom apăra patria de la Brest la Vladivostok”, a declarat Aleksandr Lukașenko.

„Dacă trebuie să ne implicăm în război, inclusiv în războiul împotriva Ucrainei, se va întâmpla cu o singură condiție: dacă vor comite o agresiune împotriva noastră. Nu ne vom implica în războiul din Ucraina. Nu avem nevoie de asta. Nici din punct de vedere civil, nici militar”, a continuat liderul bielorus.

El susține că este gata să se întâlnească față în față cu omologul său ucrainean.

„Volodimir Zelenski trebuie să se calmeze, să își vină în fire, să analizeze situația din Ucraina și de front și să tragă concluzii potrivite. Pe cele corecte”, a adăugat Lukașenko.

„Dacă vrea să vorbească despre ceva, dacă vrea să ceară consiliere sau altceva, este binevenit. Suntem deschiși la asta. În orice loc din Ucraina sau Belarus, sunt gata să mă întâlnesc cu el și să discutăm problemele relațiilor belaruso-ucrainene”, a mai declarat acesta.