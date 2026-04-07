Avertisment ciudat al Israelului către iranieni: Stați departe de trenuri până diseară

Armata israeliană (IDF) a transmis un avertisment pentru iranieni, cărora le-a spus să nu meargă cu trenul sau să stea în apropierea căilor ferate până marți seară, fără să explice de ce a transmis această atenționare.

IDF a postat pe contul său de X în limba farsi un „avertisment urgent pentru utilizatorii trenurilor și pasagerii din Republica Islamică Iran.”

„Stimați cetățeni, pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să evitați să folosiți trenul sau să călătoriți cu trenul oriunde în Iran, începând de acum și până la ora 21:00, ora Iranului (20:30, ora României)”, se spune în mesaj.

„Prezența dumneavoastră în trenuri sau în apropierea liniilor de cale ferată vă pune viața în pericol”, a adăugat armata israeliană.

Acest avertisment vine după ce, luni, ministrul israelian al apărării a spus că IDF a primit instrucțiuni „să continue să lovească cu toată forța infrastructura națională a regimului terorist iranian”.

De asemenea, în noaptea de marți spre miercuri urmează să expire termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump până la care Teheranul trebuie să accepte termenii săi sau să fie „eliminat”.

Iranul a refuzat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să accepte un acord de încetare a focului, spunând că Trump delirează și amenință degeaba.

