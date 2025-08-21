Soldați germani transportă baterii ale sistemului de apărare sol-aer MIM 104 Patriot. Baza Jasionka, lângă Rzeszow, Polonia, pe 23 ianuarie 2025. FOTO: Dominika Zarzycka/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liderii europeni ai NATO nu trebuie să fie naivi atunci când discută despre o forță de pace în Ucraina, ci trebuie să înfrunte realitatea că vor fi obligați să trimită zeci de mii de soldați în această țară pe termen lung, a declarat șeful sindicatului soldaților din Germania, potrivit Reuters.

Prezența unor forțe de pace pe teritoriul Ucrainei a fost discutată în summiturile lui Donald Trump prin care încearcă să medieze pacea între Moscova și Kiev. El a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina.

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer s-au pronunțat în favoarea desfășurării de trupe într-un acord postbelic, ca parte a unei coaliții a celor dispuși, iar cancelarul german Friedrich Merz a semnalat, de asemenea, deschiderea Germaniei.

Colonelul Andre Wuestner, șeful Asociației Forțelor Armate Germane, a cerut joi liderilor europeni să nu minimizeze sarcina militară, ci să fie sinceri cu privire la provocări, chiar dacă orice încetare rapidă a focului pare puțin probabilă.

„Nu va fi suficient să avem o mână de generali și unități militare mai mici care să ocupe un post de comandă în Ucraina”, a declarat pentru Wuestner pentru Reuters.

Organizația pe care o conduce Andre Wuestner reprezintă peste 200.000 de soldați activi și pensionați.

„Încă de la început, trebuie să îi fie clar lui Putin că suntem absolut serioși în ceea ce privește garanțiile de securitate”, a afirmat el. „Serioși în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei, serioși în ceea ce privește asigurarea unui armistițiu și serioși în ceea ce privește răspunsul nostru în cazul în care Putin ar încerca un alt atac asupra Ucrainei.”

O abordare de tip „cacealma și rugăciune” ar fi pur și simplu neglijentă și ar crește riscul unei escaladări, a avertizat colonelul.

El a estimat că fiecare dintre marile țări din coaliția celor dispuși, precum Marea Britanie, Franța și Germania, ar trebui să trimită cel puțin 10.000 de soldați în Ucraina pe termen lung, ceea ce ar reprezenta o provocare uriașă pentru forțele lor deja suprasolicitate și insuficient echipate.

„Europenii rămân pitici militari și deja se luptă să îndeplinească noile angajamente NATO pe care le-au asumat la ultimul summit”, a spus Wuestner. „Europa este încă departe de a se putea apăra independent.”

Prin urmare, era urgentă necesitatea de a accelera în sfârșit înarmarea și consolidarea pilonului european al NATO.