Avertisment de la Guvernul SUA pentru companiile aeriene care zboară în cele două Americi: „Potențiale activități militare”

Administrația Federală a Aviației din SUA a avertizat vineri companiile aeriene să fie prudente atunci când zboară peste Mexic, America Centrală și anumite părți din America de Sud, invocând riscurile unor potențiale activități militare și interferențe GPS, transmite Reuters.

FAA a declarat că a emis avize către piloți care acoperă Mexic și țările din America Centrală, precum și Ecuador, Columbia și anumite porțiuni din spațiul aerian din estul Oceanului Pacific.

Avertismentele au intrat în vigoare vineri și vor fi valabile 60 de zile, a precizat agenția.

Tensiunile dintre SUA și liderii regionali s-au intensificat de când administrația Trump a organizat o mobilizare militară pe scară largă în sudul Caraibelor, a lovit Venezuela și l-a capturat pe președintele Nicolas Maduro, după o operațiune militară.

Iar Donald Trump a sugerat posibilitatea și altor acțiuni militare în zonă, inclusiv împotriva Columbiei.

Președintele american a declarat săptămâna trecută că cartelurile de droguri controlează Mexicul și a sugerat că SUA ar putea lovi ținte terestre pentru a le combate, doar ultima dintr-o serie de amenințări cu desfășurarea forțelor militare americane împotriva cartelurilor.

Mexicul a răspuns la avertismentul FAA, afirmând că este doar o măsură de precauție și nu restricționează spațiul aerian mexican sau companiile aeriene. Notificarea se aplică exclusiv operatorilor americani, iar operațiunile aeriene din Mexic rămân neafectate, a transmis ministerul într-un comunicat.

După atacul asupra Venezuelei, FAA a restricționat zborurile în întreaga zonă a Caraibelor, forțând anularea a sute de zboruri ale marilor companii aeriene. Administratorul FAA, Bryan Bedford, a declarat săptămâna aceasta pentru Reuters că a existat o bună coordonare între agenție și armata SUA înainte de operațiunea din Venezuela.

Luna trecută, un avion de pasageri JetBlue cu destinația New York a efectuat o manevră de evitare pentru a evita o coliziune în aer cu un avion de alimentare al Forțelor Aeriene ale SUA în apropierea Venezuelei. Zborul JetBlue 1112 plecase de pe insula Curacao din Caraibe și zbura la aproximativ 60 km de coasta Venezuelei când avionul Airbus a raportat că a întâlnit avionul Forțelor Aeriene, care nu avea transponderul activat.

Foto: Ivan Cholakov | Dreamstime.com