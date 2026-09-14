Avertisment de la vârful UE cu privire la intențiile Rusiei, după un atac grav la granița estică a NATO

O dronă rusească a lovit un tren în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia duminică, un atac care stârnește îngrijorare în Europa. Mai mulți diplomați străini, doi foști premieri europeni și un fost șef al CIA se aflau în apropiere.

Atacul Rusiei asupra unui tren în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia a fost lansat cu scopul de a intimida și a diviza Europa, a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, în cadrul Summitului European al Arcticii, desfășurat în Finlanda.

Un avertisment asemănător a fost lansat de șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, care a spus că atacul a avut scopul de a speria țările occidentale care susțin Ucraina.

„Cred că ar trebui să acționăm exact invers. Ar trebui să arătăm că suntem alături de Ucraina și că nu ne este frică”, a declarat ea reporterilor la Rovaniemi, la același summit din Finlanda.

Un atac cu dronă, în apropierea unui tren cu diplomați străini

O dronă rusească a lovit un tren în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia duminică, la scurt timp după ce o delegație de înalți oficiali – printre care foștii prim-miniștri ai Marii Britanii și Suediei – a trecut pe acolo.

Potrivit Ukrzalizniția, un tren diplomatic care îi transporta pe Boris Johnson, Carl Bildt și consilieri de securitate din mai multe state membre ale Uniunii Europene plecase în mod intenționat din gara Iahodin înainte de ora programată.

Vizitatorii se întorceau de la o conferință pe tema securității de la Kiev.

„Este foarte probabil ca ținta vizată de drona rusă să fi fost, de fapt, trenul diplomatic, care plecase din gară mai devreme decât era programat”, a declarat compania într-o postare pe Telegram.

„Nu știu ce logică distorsionată l-a determinat pe Putin să arunce în aer o locomotivă ucraineană”

Bildt, fostul prim-ministru suedez, a distribuit pe X un videoclip cu atacul de la gara Iahodin, situată lângă punctul de trecere a frontierei Iahodin-Dorohusk cu Polonia.

„Acesta nu era trenul nostru, ci cel care a plecat la doar câteva minute după noi, spre punctul de trecere a frontierei cu Polonia”, a spus Bildt.

„A fost evacuat pe măsură ce drona rusească se apropia și nimeni nu a fost rănit. Un sistem de siguranță foarte bun. Trenul nostru a primit doar o avertizare de evacuare”, a spus el.

This wasn’t our train, but the one just minutes after us by the 🇵🇱 border crossing. It was evacuated as the 🇷🇺 drone approached and no one was hurt. Very good safety system. Our train just had an evacuation warning but could proceed to Dorohusk. The 🇷🇺 attacks against 🇺🇦 are… — Carl Bildt (@carlbildt) September 13, 2026

Bildt, Johnson și ceilalți pasageri se aflau la Kiev pentru conferința „Ialta European Strategy”, o reuniune anuală a liderilor și experților din domeniile politicii, afacerilor, securității și mass-media.

Un alt tren, la bordul căruia se afla fostul director al CIA, David Petraeus, se afla încă în stația Iahodin când drona a lovit, potrivit Ukrzaliznytsia.

„Nu știu ce logică distorsionată l-a determinat pe Putin să arunce în aer o locomotivă ucraineană staționată la granița cu Polonia în această dimineață”, a scris Johnson într-o postare pe X.

„Ceea ce putem spune cu certitudine este că acesta este genul de atac aleatoriu și fără sens pe care ucrainenii îl îndură în fiecare zi — chiar și pe căile ferate civile”, a adăugat el.

„O escaladare”

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a descris atacurile tot mai frecvente ale Rusiei la granițele NATO drept „o escaladare”.

Duminică dimineață, un camion aflat la mai puțin de un kilometru de granița Ucrainei cu Polonia a fost de asemenea lovit, ceea ce a determinat punctul de trecere a frontierei Dorohusk-Iahodin să-și întrerupă temporar activitatea, potrivit grănicerilor.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a vizat infrastructura care facilitează transportul de mărfuri militare din Europa în vestul Ucrainei.

În ultimele săptămâni, Rusia a început să vizeze punctele de trecere a frontierei Ucrainei cu aliații săi occidentali, ca parte a unei campanii tot mai intense de a submina infrastructura economică a Ucrainei.