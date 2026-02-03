Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene: „Trebuie să ne pregătim de război” / Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani

Navele de război JS Akebono, JS Kaga, HMCS Ville de Quebec, HNoMS Roald Amundsen, USS Higgins, HMS Prince of Wales, HMAS Brisbane, HMS Richmond și HMS Dauntless. Grupul de atac al portavionului Royal Navy a navigat în formație cu nave aliate NATO în timpul unei misiuni de opt luni în Indo-Pacific. 9 septembrie 2025. FOTO: / SWNS / SWNS / Profimedia

Submarine, acțiuni hibride, amenințarea reprezentată de Rusia pe mare rămâne puternică, iar marile forțe navale aliate din cadrul NATO trebuie să se pregătească pentru război în viitorul apropiat, au estimat marți mai mulți ofițeri superiori reuniți la Paris, potrivit AFP.

„Elementul care îmi atrage cel mai mult atenția în Atlantic, în special, este investiția Rusiei în flota sa nordică și, în special, în capacitățile sale subacvatice, care nu a scăzut”, a afirmat generalul britanic Gwyn Jenkins, care deține și rangul de First Sea Lord, alături de omologii săi francezi, americani, italieni și olandezi, reuniți pentru Conferința navală de la Paris organizată de Institutul francez de relații internaționale (Ifri). First Sea Lord este cea mai înaltă funcție militară din cadrul Royal Navy (Marina Regală Britanică) și al întregului serviciu naval al Regatului Unit.

În ciuda costului ridicat al războiului din Ucraina, Rusia „a continuat să aloce resurse pentru mijloacele subacvatice ale flotei nordice” și „continuă să producă ultima clasă de submarine, iar mijloacele subacvatice sunt acum din nou în mare”, a subliniat șeful Statului Major al marinei britanice.

Problema pentru aliații din cadrul NATO este că rușii „nu au nevoie să mobilizeze multe mijloace pentru a ne fixa, deoarece noi nu ne asumăm, pe bună dreptate, niciun risc când vine vorba de a permite unui actor agresiv (cum ar fi un submarin rus, n.r.) să acționeze în zona noastră de influență, iar acest lucru ne obligă să mobilizăm multe resurse pentru a face față situației”, a subliniat generalul Jenkins.

Aliații lucrează „în strânsă colaborare” pentru a rezolva această problemă, a dat asigurări șeful Statului Major al Marinei franceze, Nicolas Vaujour.

„Considerăm că este o muncă de echipă în ceea ce privește utilizarea submarinelor, navelor de suprafață foarte eficiente și, bineînțeles, a avioanelor noastre de patrulare maritimă”, a precizat șeful operațiunilor navale ale Marinei SUA, amiralul Daryl Caudle.

Atlanticul de Nord este zona în care pot opera submarinele rusești care părăsesc bazele flotei nordice sau ale flotei baltice, după ce traversează pasajul strategic dintre coastele Groenlandei și cele ale Regatului Unit, GIUK (Groenlanda, Islanda, Regatul Unit).

Pregătirea pentru șoc: Un conflict deschis cu Rusia

Referindu-se la multiplele acțiuni de război hibrid atribuite de aliați Rusiei în Europa (bruiaj, zboruri cu drone deasupra siturilor sensibile, infrastructuri maritime avariate etc.), viceamiralul Harold Liebregs, comandantul Marinei Regale Olandeze, a avertizat că „nu trebuie să acceptăm acest lucru ca pe o nouă normalitate, deoarece ne constrânge să ne reducem marja de manevră și ne plasează într-o poziție strategică mai puțin avantajoasă. Consider, așadar, că este necesară o reacție credibilă la toate aceste acțiuni din zona gri”.

Dincolo de aceste amenințări imediate, generalii prezenți la conferință au insistat, de asemenea, asupra necesității de pregătire pentru războiul pe mare, care a devenit un loc de confruntare din ce în ce mai acerbă.

Un conflict deschis cu Rusia riscă să izbucnească în 2028 sau 2029, a estimat viceamiralul Liebregs. „Trebuie să ne intensificăm eforturile și să ne pregătim pentru război”, a spus el.

„Una dintre principalele mele provocări este creșterea puterii de foc pe mare. Prin urmare, înlocuim întreaga flotă: submarine, fregate, distrugătoare, nave-amfibii de transport, vânătoare de mine”, a adăugat Liebregs.

Pentru Marina franceză, în prezent „numărul de nave este insuficient. Și cantitățile de rachete îmbarcate sunt, de asemenea, insuficiente. Acest lucru va face parte din axele de efort pentru viitor, deoarece va avea loc o luptă dificilă pe mare”, a subliniat șeful Statului Major francez, generalul Fabien Mandon.

Flancul sudic „nu este stabil”

Dar Rusia nu este singura amenințare, au avertizat acești militari de rang înalt, amintind, de exemplu, de atacurile Houthi din Marea Roșie.

„Flancul sudic al Alianței nu este stabil”, a avertizat amiralul Giuseppe Berutti Bergotto, șeful Statului Major al Marinei Militare italiene. „Noi actori intră în scenă, alții se întorc (…) . Este o zonă în care apar zilnic crize”, a spus el, amintind că „multe state din Africa de Nord și-au întărit considerabil forțele navale în ultimul an. Unele țări dețin submarine echipate cu rachete de mare putere” în această zonă crucială pentru Europa.