Avertisment direct al SUA: Peru și-ar putea pierde suveranitatea în fața Chinei

Administrația Trump și-a exprimat îngrijorarea că Peru și-ar putea pierde suveranitatea sa în fața Chinei, după ce o hotărâre judecătorească peruană a interzis Organismului de Supraveghere a Investițiilor în Infrastructura de Transport de Utilizare Publică (Ositrán) să supravegheze sau să intervină în Portul Chancay, deținut de China, prin compania de stat Cosco Shipping.

Biroul pentru Afaceri ale Emisferei Occidentale al Departamentului de Stat al SUA a declarat că este „îngrijorat de ultimele rapoarte conform cărora Peru ar putea fi neputincios în a supraveghea Chancay, unul dintre cele mai mari porturi ale sale, care se află sub jurisdicția unor proprietari chinezi”.

Acesta a adăugat: „Susținem dreptul suveran al Peru de a supraveghea infrastructura critică de pe propriul teritoriu. Fie ca aceasta să fie o poveste cu avertisment pentru regiune și pentru lume: banii chinezi ieftini costă suveranitatea.”

Îngrijorarea apare în contextul în care administrația Trump încearcă să-și afirme dominația asupra emisferei vestice, unde China și-a construit de mult timp influența prin împrumuturi masive și volume comerciale mari.

Guvernul chinez a respins vehement comentariile SUA.

„China se opune ferm și deplânge vehement zvonurile privind portul Chancay de către SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, într-o conferință de presă de la Beijing.

Chancay, situat pe coasta Pacificului, face parte din inițiativa „Centura și Drumul” de la Beijing, un program de infrastructură în cadrul căruia băncile de stat chineze au oferit împrumuturi considerabile sau garanții financiare pentru construirea de porturi maritime, aeroporturi și autostrăzi pe mai multe continente.

La doar un an de la deschidere, Portul Chancay a devenit un reper în sistemul portuar peruan , atingând o performanță remarcabilă prin operarea a aproape 300.000 de containere.

Portul a fost inaugurat pe 14 noiembrie 2024 într-o ceremonie la care au participat online liderul chinez Xi Jinping și președintele peruan Dina Boluarte.

Fiind cel mai mare port din America Latină, în Chancay pot acosta unele dintre cele mai mari nave de marfă din lume care călătoresc între Asia și America de Sud. China este cel mai mare partener comercial al Peru de mai bine de un deceniu.

Compania de transport maritim și logistică de stat chineză Cosco, acționar majoritar în port, a respins și ea afirmațiile SUA, spunând că portul rămâne „sub jurisdicția, suveranitatea și controlul autorităților peruane, supus tuturor reglementărilor peruane”.

Hotărârea emisă pe 29 ianuarie de un judecător al unei instanțe inferioare ordonă însă autorităților peruane să se abțină de la exercitarea „puterilor de reglementare, supraveghere și control” asupra portului din Chancay.

Autoritatea de reglementare care supraveghează toate celelalte porturi importante ale țării, a declarat că va face apel împotriva deciziei, argumentând că nu există niciun motiv pentru a scuti Cosco Shipping de supravegherea agenției.

„(Cosco Shipping) ar fi singura companie care nu ar putea fi supravegheată”, a declarat miercuri Verónica Zambrano, președinta Ositran, unui post de radio local.