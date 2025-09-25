Avertisment direct: Un oficial al Moscovei spune că „va fi război” dacă NATO doboară un avion rusesc

Aleksei Meșkov, ambasadorul Rusiei în Franța, a oferit un răspuns direct despre cum va reacționa Moscova, în cazul în care avioanele sale vor fi doborâte în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice (NATO).

Trump: „Da, cred asta”

Drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 încalcând spațiul aerian al Estoniei, drone de supraveghere deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo: intruziunile pe teritoriul țărilor membre NATO s-au înmulțit în ultimele două săptămâni, punând întrebarea despre atitudinea de adoptat, comentează joi postul de radio francez RTL, preluat de Agerpres.

Într-o intervenție marți la ONU, președintele SUA, Donald Trump, a dat de înțeles că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian.

La întrebarea: „Credeți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian?”, președintele american a răspuns: „Da, cred asta”.

Trump a făcut aceste declarații în fața reporterilor în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU) desfășurată la New York.

Ulterior, el s-a abținut să spună că Statele Unite se vor alătura eforturilor de doborâre a avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO.

„Depinde de circumstanțe”, a spus liderul american. „Dar știți, suntem foarte puternici ca NATO”, a adăugat el.

Ambasadorul Meșkov: „Ar fi război”

Aleksei Meșkov, ambasadorul Rusiei în Franța, a reacționat joi la această declarație a lui Donald Trump la postul de radio francez RTL. Potrivit lui, dacă un astfel de act ar fi comis, „ar fi război”.

„Știți, sunt multe avioane NATO care încalcă spațiul aerian rus, (…) se întâmplă destul de des. Dar, ele nu sunt doborâte”, a declarat diplomatul rus, fără să aducă vreo probă.

În ceea ce privește incursiunile dronelor și avioanelor străine pe cerul european în ultimele săptămâni, răspunsul ambasadorului rus a fost categoric: „Negăm acest lucru”.

„Rusia nu face așa ceva, nu se joacă cu nimeni. Nu este chiar specialitatea noastră”, susține Aleksei Meșkov, care afirmă că Occidentul „a înșelat” Moscova „de nenumărate ori”.

Incursiunile rusești, tot mai dese

Această declarație intervine în contextul dezbaterilor în Europa despre măsurile de securitate în spațiul aerian al Mării Negre și pe flancul estic al NATO, unde dronele și avioanele rusești sunt observate în mod regulat în apropierea granițelor Alianței.

Cel mai recent, Danemarca a fost în situația să închidă luni aeroportul din Copenhaga după ce mai multe drone de origine necunoscută au fost semnalate în apropiere.

La începutul acestei luni, Polonia, România și Estonia au denunțat încălcări ale spațiului lor aerian de către aparate de zbor rusești.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, peste 20 de drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare olandeze au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria NATO de la crearea alianței, în 1949 și până în prezent.

Dar Rusia, care duce de peste trei ani și jumătate un război sângeros în Ucraina, neagă de fiecare dată orice fel de implicare: „Nu suntem noi!”, dând vina pe Occident pentru escaladarea tensiunilor.

Șeful NATO: „Dacă este necesar”

Tot joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut declarațiile făcute săptămâna aceasta de Donald Trump, potrivit căruia țările membre ale Alianței Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele și avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian, în cazul în care astfel de măsură este „necesară”, a relatat anterior Reuters.

„Dacă este necesar. Deci, sunt total de acord cu președintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Rutte într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News, adăugând că militarii NATO sunt instruiți să evalueze astfel de amenințări și să stabilească dacă pot escorta avioanele rusești în afara teritoriului aliat sau trebuie să ia măsuri suplimentare.

Decizia luată de România

În România, securitatea spațiului aerian național a fost subiectul principal de pe ordinea de zi a ședinței pe care a avut-o joi Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

CSAT a stabilit că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile la decizia ministrului Apărării. Autoritățile vor actualiza lista cu obiectivele care trebuie protejate.

„Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Ăsta a fost un punct pe ordinea de zi. Aici toate instituțiile din sistemul de apărare pot defini, există o listă de obiective care trebuie protejate, care se actualizează în funcție de realități. Poate cuprinde o listă cu obiective temporare – în cazul unui eveniment important, ca fiind un obiectiv care trebuie protejat și SPP în acest caz ia toate măsurile pentru a-l proteja”, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.