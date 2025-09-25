CSAT decide azi cine dă ordin să fie doborâte dronele care intră în spațiul aerian. Agenda întâlnirii

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește joi, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, într-o ședință convocată de președintele Nicușor Dan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție.

De asemenea, în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni se va discuta și stabili cine vor fi persoanele care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

Totodata, în cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale.