Avertisment OMS privind „ploaia neagră” din Iran: Chiar reprezintă un pericol pentru populație

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat marți că „ploaia neagră” care cade în Iran după atacurile asupra instalațiilor petroliere ar putea provoca probleme respiratorii și a susținut recomandarea făcută de autoritățile iraniene către cetățeni de a sta în case, transmite Reuters.

Agenția de sănătate a ONU, care are un birou în Iran și colaborează cu autoritățile în situații de urgență sanitară, a declarat că a primit mai multe rapoarte privind ploaia încărcată cu particule în această săptămână.

Teheranul a fost acoperit de fum negru luni, după ce o rafinărie de petrol a fost lovită, în cadrul unei escaladări a atacurilor asupra aprovizionării interne cu energie a Iranului, ca parte a campaniei SUA-Israel.

„Ploaia neagră și ploaia acidă care o însoțește reprezintă într-adevăr un pericol pentru populație, în special pentru sistemul respirator”, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, într-o conferință de presă la Geneva, adăugând că Iranul a recomandat populației să rămână în case.

Întrebat dacă OMS susține acest sfat, el a răspuns: „Având în vedere riscurile actuale, instalațiile de stocare a petrolului, rafinăriile care au fost lovite, provocând incendii și generând îngrijorări serioase cu privire la calitatea aerului, este cu siguranță o idee bună”.

Un videoclip trimis agenției Reuters de un membru al personalului OMS arăta ceea ce ei au descris ca fiind un îngrijitor care curăța un lichid negru la intrarea în biroul său din Teheran, pe 8 martie.

Alte imagini distribuite pe rețelele de socializare, inclusiv de un corespondent CNN din Teheran au arătat pelicule de culoare neagră după ploaie în capitala iraniană.