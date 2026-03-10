Libanul cere protecție Vaticanului pentru creștinii de la frontiera cu Israelul

Autorităţile libaneze au cerut marţi Vaticanului protecţie pentru comunităţile sale creştine din zonele de frontieră cu Israelul, după ce un preot catolic maronit a murit luni într-un atac israelian asupra satului Qlayaa din sudul Libanului, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Am cerut Sfântului Scaun să intervină şi să medieze pentru a ajuta la păstrarea prezenţei creştine în aceste sate ale căror locuitori au susţinut întotdeauna statul libanez, instituţiile sale militare internaţionale şi nu au abandonat niciodată acest angajament”, a declarat ministrul libanez de externe Yusef Rayyi într-un comunicat.

Acest mesaj i-a fost transmis într-o convorbire telefonică secretarului Vaticanului pentru relaţiile cu statele şi organizaţiile internaţionale, Paul Gallagher.

Paul Gallagher l-a asigurat pe şeful diplomaţiei libaneze că desfăşoară „toate” contactele diplomatice necesare pentru a opri conflictul şi a evita noi strămutări.

Conversaţia telefonică a avut loc după decesul, luni, al preotului Pierre din Qlayaa, atins de un proiectil tras de un tanc israelian şi care va fi înmormântat miercuri în parohia sa, majoritar creştină.

Mai multe localităţi creştine din sudul Libanului, precum Marjayoun, Rmeish, Qlayaa şi Alma al Shaab, au refuzat să se supună ordinelor de evacuare emise de Israel, care de săptămâna trecută solicită plecarea populaţiei din întreaga fâşie care se întinde de la graniţa de facto până la râul Litani.

Majoritatea locuitorilor din Qlayaa au rămas în sat, potrivit confirmărilor obţinute din partea acestora de către EFE, în timp ce în Alma al Shaab s-a înregistrat marţi o evacuare parţială, sprijinită de misiunea de pace a ONU în Liban (FINUL).