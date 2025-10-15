Avertisment pentru Franța de la Bruxelles după suspendarea unei reforme majore. „Avem nevoie să vedem propuneri concrete”

Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante” şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri” pentru ca Parisul să îşi respecte „angajamentele” bugetare, relatează AFP, citată de News.ro.

„Urmărim” cu atenţie dezbaterea privind bugetul, „în special implicaţiile suspendării reformei pensiilor, deoarece aceasta va avea consecinţe bugetare importante”, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, într-un interviu acordat AFP de la Washington. El a adăugat că „este important să se ia măsuri pentru respectarea angajamentelor” stabilite în ceea ce priveşte reducerea deficitului public, cel mai mare dintre ţările euro-grupului.

În prezent, Comisia Europeană aşteaptă „propuneri complete pentru a putea face o evaluare reală”, în special în ceea ce priveşte respectarea traiectoriei bugetare pentru reducerea deficitului la 3% pe termen mediu. Valdis Dombrovskis s-a arătat destul de optimist, estimând că „bugetul Franţei pare, în ansamblu, să fie în regulă” pentru acest an, în ciuda adoptării sale tardive şi haotice. „Ştim că guvernul lucrează pentru a se asigura că respectă traiectoria bugetară” prevăzută pentru 2026. „Dar avem nevoie să vedem propuneri concrete şi să cunoaştem toate implicaţiile bugetare”, a insistat el.

Premierul francez ia în calcul înghețarea reformei pensiilor până în 2027, cu scopul de a obține un compromis care să asigure supraviețuirea guvernului și adoptarea unui buget până la sfârșitul acestui an, scrie site-ul televiziunii BFM.

Sébastien Lecornu a discutat luni cu miniștrii săi și poziția favorizată în acest moment de prim-ministru este aceea a suspendării parțiale a reformei ce prevede creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani.

Este neclar deocamdată dacă acest compromis major, care presupune un pas înapoi important pentru președintele Emmanuel Macron, va permite supraviețuirea guvernului.

Partidul de extrema dreaptă Adunarea Națională (RN) și cel de extrema stângă Franța Nesupusă (LFI) au depus deja moțiuni de cenzură. Cele două partide au criticat nominalizarea unui nou premier și au cerut dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri legislative anticipate sau chiar demisia lui Macron.

Partidele de dreapta, aliate ale ultimelor guverne ale lui Macron, au subliniat că nu susțin suspendarea reformei.