Avertisment pentru România de la Comisia Europeană după adoptarea legii decarbonizării

Neîndeplinerea obiectivelor din PNRR va avea „consecințe financiare”, transmite Comisia Europeană într-un comunicat citat de TVR.

„Comisia solicită tuturor statelor membre să își respecte pe deplin angajamentele asumate prin planurile de redresare și reamintește că orice risc de reversare va fi analizat cu atenție, putând implica consecințe financiare”, a afirmat Comisia Europeană.

În declarația citată, Comisia precizează că a luat act și va analiza aceste modificări referitoare la legea decarbonizării. Legea reprezintă o reformă esențială într-un jalon din PNRR care a fost inițial avizat pozitiv de Bruxelles.

Controversele din legea decarbonizării

Legea decarbonizării a fost aprobată miercuri de către Camera Deputaților. Un amendament introdus de PSD la Senat, contestat de PNL, stabilește că scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare, notează Agerpres.

PNL susține că amendamentul „nu salvează termocentralele, dar poate bloca miliarde de euro din PNRR”. În schimb, social-democrații spun că România nu își permite să închidă astfel de capacități în contextul războiului și al crizei energetice.

Marți, după introducerea amendamentului, președintele Nicușor Dan a declarat că ia în calcul inclusiv să o retrimită în Parlament dacă va ajunge la el „în forma rezultată din lucrările comisiilor”. Legea aflată acum pe masa președintelui a fost adoptată de Camera Deputaților în această formă.

Ce spune Comisia Europeană

În declarația citată de TVR, Comisia precizează că „ia act de aceste modificări referitoare la legea decarbonizării, care reprezintă o reformă esențială a Planului de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a cărei intrare în vigoare a stat la baza evaluării pozitive a jalonului 114.”

„Comisia va analiza cu atenție aceste modificări, care nu au fost încă promulgate de președintele României, și va evalua orice risc potențial de reversare a jalonului 114”, mai afirmă executivul european.

„Comisia solicită tuturor statelor membre să își respecte pe deplin angajamentele asumate prin planurile de redresare și reamintește că orice risc de reversare va fi analizat cu atenție, putând implica consecințe financiare”, conchide Comisia.

Legea decarbonizării face parte din reformele asumate de România prin PNRR și stabilește cadrul pentru reducerea treptată a utilizării combustibililor fosili în producția de energie, inclusiv prin închiderea unor capacități pe bază de cărbune și lignit.

Jalonul 114 din PNRR a fost evaluat pozitiv de Comisia Europeană după intrarea în vigoare a cadrului legislativ inițial.