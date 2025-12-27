Avertisment pentru șoferi din cauza codului portocaliu de viscol puternic

Drumarii i-au atenționat sâmbătă pe conducătorii auto să circule cu grijă în contextul codului portocaliu de viscol care afectează mai ales zonele montane în ultimul sfârșit de săptămână din 2025.

„În zonele montane, în special în zona Rânca, intră în vigoare, în această noapte, o atenționare de cod portocaliu din cauza viscolului puternic! Vă recomandăm să planificați deplasările dimineața sau în timpul zilei și să evitați noaptea”, au transmis reprezentanții DRPD Craiova.

Aceștia spun că șoferii trebuie să se asigure că autovehiculele sunt echipate cu anvelope de iarnă și să aibă la îndemână lanțuri antiderapante.

De asemenea, recomandă conducătorilor auto să evită să parcheze mașina pe marginea drumului pentru a nu îngreuna intervențiile de deszăpezire.

„Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență sporită în zonele împădurite, deoarece există riscul ca zăpada sau chiciura acumulată pe arborii de pe marginea drumului să cadă pe partea carosabilă, ceea ce poate duce la scăderea aderenței și la apariția unor situații periculoase”, a mai precizat DRPD Craiova.

Zonele montane se confruntă cu un episod sever de vânt puternic. Probleme au fost semnalate și pe Valea Prahovei. În Sinaia, mai mulți copaci căzuți au afectat și stâlpi de alimentare cu energie electrică, internet și televiziune.

Meteorologii au actualizat prognoza, iar aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de duminică noapte până luni dimineaţă. ANM a extins codul portocaliu de viscol.

Autoritățile le recomandă cetățenilor, având în vedere că avertizările meteo în vigoare, să evite deplasările neesențiale, să respecte măsurile de autoprotecție, să nu parcheze autoturismele în zone cu risc de cădere a arborilor sau a elementelor de mobilier și publicitate stradală și să semnaleze orice situație care poate pune în pericol siguranța publică.