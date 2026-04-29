Avertisment pentru șoferi inaintea minivacanței de 1 mai: „Nu vorbim de o explozie, ci de ceva mai perfid”

Prețul motorinei ar putea crește în următoarele zile până la 9,4 – 9,6 lei pe litru, iar unele stații de alimentare pot rămâne temporar fără stocuri de carburanți, pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului, al diferențelor mari de preț dintre rețele și al alimentărilor preventive, a avertizat președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, potrivit Agerpres.

„Vacanța de 1 mai vine la pachet cu creșteri de preț și potențială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilența celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede”, a spus acesta.

„Piața petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele șoferilor români. Barilul de țiței Brent stă agățat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate și frică. Intervalul realist pentru următoarele zile – 106 până la 116 dolari – spune totul. Piața nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, afirmă specialistul într-o analiză intitulată ‘Motorina și benzina urcă din nou – România plătește factura tensiunilor globale’.

„Direcția este în sus”

Potrivit acestuia, deși prețul nu urmează perfect petrolul, „direcția este în sus”.

„Cu un nivel actual în jur de 9,3 lei pe litru, următoarea mișcare este aproape inevitabilă – motorina merge spre 9,4 – 9,6 lei/l în doar câteva zile. Nu vorbim despre o explozie, ci despre ceva mai perfid, o scumpire lentă, constantă, aproape zilnică”, a precizat Chisăliță.

În opinia sa, există și un scenariu mai bun. Astfel, dacă tensiunile externe se calmează brusc, iar petrolul corectează, prețurile ar putea stagna sau chiar scădea ușor, însă acest scenariu devine din ce în ce mai fragil.

”Mult mai realist este celălalt scenariu, o nouă escaladare, o nouă panică în piață și motorina care împinge fără ezitare spre 10 lei pe litru. Pragul psihologic nu mai este o întrebare de ‘dacă’, ci de ‘când’. Concluzia e simplă și deloc confortabilă: România nu controlează prețul carburantului, doar îl încasează. Iar în următoarea săptămână, direcția este una singură – în sus”, a adăugat președintele AEI.

