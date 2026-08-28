Avertisment: războiul Rusiei cu Europa nu mai este doar „hibrid”. Ce arată ultimele incidente din România sau Germania

Unii critici, citați de publicația Politico, spun că utilizarea excesivă a termenului de „război hibrid” pentru a descrie asasinatele și incursiunile cu drone ale Rusiei riscă să inducă publicul într-un fals sentiment de siguranță.

Drona cu explozibili care s-a apropiat de platforma de gaze din zona economică exclusivă a României sau atacul eșuat de pe aeroportul din Leipzig arată că campania Rusiei împotriva Europei este tot mai evidentă și că nu se mai încadrează în conceptul de „război hibrid” folosit de oficialii europeni, spun experții citați de Politico.

Această formulare este tot mai criticată pe măsură ce Moscova intensifică sabotajele, atacurile cibernetice și alte operațiuni pe tot continentul.

Experții în securitate, diplomații și oficialii din domeniul apărării care au vorbit cu Politico afirmă că eticheta „hibrid” riscă să subestimeze gravitatea amenințării – și să ascundă cât de mult s-a intensificat deja confruntarea cu Rusia.

„Ar trebui pur și simplu să vorbim despre un conflict”

„Ne aflăm într-adevăr într-un război hibrid care nu mai este deloc atât de «hibrid»”, a declarat pentru Politico Camille Grand, fost secretar general adjunct al NATO și actual șef al Asociației Europene a Industriilor Aerospatiale, de Securitate și Apărare.

„Toți directorii executivi din industria mea (de apărare) și-au întărit măsurile de securitate personală în ultimele luni”, în urma amenințărilor la adresa șefului companiei Saab și a unui complot de asasinat împotriva directorului executiv al gigantului german din industria de apărare Rheinmetall, a spus Grand.

Criticii spun că utilizarea excesivă a termenului de „război hibrid” pentru a descrie asasinatele și incursiunile cu drone riscă să inducă publicul într-un fals sentiment de siguranță.

„Ar trebui pur și simplu să vorbim despre un conflict”, a declarat Pawel Wieczynski, directorul general al companiei de tehnologie pentru apărare DataWalk.

„În decembrie anul trecut, (Rusia) a fost la un pas de a paraliza întreaga rețea energetică a țării noastre. Am fost la câteva minute distanță de a rămâne fără electricitate. Ei încearcă să arunce în aer liniile de cale ferată – reușind acest lucru cel puțin într-un caz. Trimit colete pline cu explozibili. Există un număr uriaș de atacuri cibernetice: Polonia este țara cea mai vizată de atacuri cibernetice din Europa”, a spus el.

„Cum poți spune că nu te afli într-un conflict dacă o națiune străină ucide cetățeni și aruncă în aer liniile ferate?”, a continuat el, referindu-se la asasinarea lui Semion Skrepețki, un artist și critic vocal al lui Vladimir Putin, în luna iunie a anului trecut.

Ce este războiul hibrid

Termenii „amenințare hibridă” sau „război hibrid” sunt atribuiți de obicei unui articol din 2007 al fostului analist al Pentagonului, Frank Hoffman (există însă opinii diferite cu privire la autorul original).

Termenul este unul larg, cuprinzând „amestecul de activități coercitive și subversive, metode convenționale și neconvenționale (adică diplomatice, militare, economice, tehnologice) care pot fi utilizate în mod coordonat de către actori statali sau nestatali pentru a atinge obiective specifice, rămânând totodată sub pragul unui război declarat oficial”, conform unei definiții furnizate publicației Politico de către Comisia Europeană.

Un oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile de securitate, a declarat că „amenințările hibride” și „războiul hibrid” sunt folosite pentru a descrie acțiuni care nu ajung la nivelul unor atacuri directe asupra țintelor militare sau civile europene.

Acestea permit UE să evite o stare de război, nefiind astfel necesară o reacție militară din partea UE sau a NATO.

Posibile consecințe economice

Un alt motiv pentru a folosi termenul „hibrid”: orice sugestie că țările europene s-ar afla în război sau într-un conflict direct cu Rusia ar putea avea consecințe economice majore, determinând investitorii să se retragă și primele de asigurare să devină mult mai costisitoare.

Pentru James Appathurai, secretar general adjunct adjunct al NATO pentru inovare, acțiuni hibride și cibernetice, termenul este încă potrivit pentru a descrie ceea ce face Rusia prin faptul că permite dronelor și aeronavelor să încalce spațiul aerian al NATO sau al UE.

„Tindem să folosim termenul «acțiuni hibride» deoarece am depășit cu mult stadiul simplelor amenințări, după cum se poate observa din gama de atacuri cibernetice, sabotaje și incursiuni cu drone”, a declarat el pentru Politico.

„Răspundem la aceste acte ostile, de exemplu atunci când aliații au coordonat expulzarea «diplomaților» ruși și când am desfășurat forțe militare în Marea Baltică pentru a descuraja provocarea de daune infrastructurii submarine”, a spus el.