Avertismentul a zece mari economiști ai lumii privind prăbușirea jurnalismului de interes public: Este vorba de „resursa fundamentală pentru economia secolului XXI”

Zece economiști renumiți, printre care laureații premiului Nobel Joseph Stiglitz și Daron Acemoglu, au avertizat luni asupra riscului „prăbușirii jurnalismului de interes public” care oferă informații de calitate, cu „consecințe considerabile” în special asupra economiei, transmite AFP.

„Accesul la informații de încredere este resursa fundamentală care alimentează economia secolului XXI”, la fel cum „epocile anterioare depindeau de abur sau cărbune pentru dezvoltarea lor industrială”, estimează aceștia într-o declarație colectivă publicată de Forumul pentru Informație și Democrație.

„Această resursă va fi și mai importantă în economia viitorului, axată pe inteligența artificială”, subliniază acești economiști, printre care se numără și Philippe Aghion, Tim Besley, Diane Coyle și Francesca Bria.

„Mass-media de interes public”, definite ca furnizând informații factuale și fiabile și independente din punct de vedere editorial, „joacă un rol crucial” și „cu toate acestea, peste tot în lume, [ele] sunt amenințate”, constată aceștia.

Acestea se confruntă cu dificultăți financiare, din cauza „concurenței din ce în ce mai neloiale exercitate de giganții tehnologici” și de diferite platforme, și suferă o „interferență crescândă din partea guvernelor, în special a celor autoritare, dar nu exclusiv”.

Apel pentru investiții în jurnalismul independent

Economiștii fac apel la autoritățile publice să „investească într-un jurnalism liber și independent”, prin subvenții directe sau indirecte, „cupoane cetățenești” (sumă de cheltuit în fiecare an) sau prin introducerea de „taxe digitale pe principalele platforme”.

Ei recomandă, de asemenea, „modelarea ecosistemelor informaționale în interes public”, în special prin „reglementarea adecvată” a grupurilor tehnologice și de IA.

Aceste măsuri ar permite evitarea „unei traiectorii care pare să conducă la prăbușirea jurnalismului de interes public, cu consecințe considerabile pentru economia, societatea și democrațiile noastre”, potrivit acestora.

Costul lor este „relativ redus” și ar trebui să fie realizate „în consultare cu societatea civilă și sectorul privat”.

Forumul pentru informație și democrație este rezultatul unui parteneriat lansat în 2019 de Franța și ONG-ul Reporteri fără Frontiere (RSF), la care au aderat aproximativ 50 de state.

