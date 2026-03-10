Avertismentul celui mai mare producător de petrol din lume: „Consecințe catastrofale”

Cel mai mare producător și exportator de petrol din lume, gigantul saudit Aramco, a avertizat marți că vor exista „consecințe catastrofale” pentru piețele mondiale ale țițeiului dacă războiul cu Iranul va continua să afecteze transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Perturbările nu numai că au afectat sectoarele transportului maritim și al asigurărilor, dar amenință să aibă efecte dramatice în lanț asupra aviației, agriculturii, industriei auto și altor sectoare, a declarat Amin Nasser, directorul executiv al Aramco, într-o conferință telefonică cu presa privind rezultatele financiare ale companiei.

Nasser a spus că stocurile globale de petrol se află la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani și a afirmat că actuala criză va duce la o epuizare mai rapidă a acestora, adăugând că este esențial ca transportul maritim în strâmtoare să fie reluat.

„Ar însemna consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol, iar cu cât perturbările durează mai mult, cu atât consecințele pentru economia globală vor fi mai drastice”, a declarat el.

Nasser a precizat și că un mic incendiu provocat de un atac săptămâna trecută asupra rafinăriei Aramco din Ras Tanura, cea mai mare rafinărie din țară, a fost stins rapid și adus sub control, adăugând că rafinăria este în proces de repornire.

Gărzile Revoluționare Iraniene au afirmat marți că nu vor permite transportul „niciunui litru de petrol” din Orientul Mijlociu dacă atacurile SUA și Israelului vor continua, ceea ce l-a determinat pe Donald Trump să avertizeze că SUA vor lovi Iranul mult mai puternic dacă acesta va bloca exporturile din această regiune vitală pentru producția de energie.