Un influent senator american, apel către Trump și NATO: „Vreau bazele noastre să nu mai fie în Spania”

Senatorul republican Lindsey Graham, la Conferința de securitate de la Munchen 2026. Credit foto: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Senatorul republican Lindsey Graham, un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, a cerut luni ca ”bazele aeriene și avioanele” americane și ale aliaților lor să fie mutate din Spania, deoarece Madridul nu sprijină războiul SUA împotriva Iranului, informează EFE, preluată de Agerpres.

”Vreau ca unitățile noastre și bazele noastre aeriene să nu mai fie în Spania”, a declarat Graham, un republican din Carolina de Sud, făcând apel la aliații NATO să ia aceleași măsuri într-un interviu exclusiv la Fox News.

Graham a spus că toate avioanele țării sale și ale aliaților SUA ”trebuie să iasă din Spania” din cauza faptului că autoritățile de la Madrid au refuzat să participe la bătălia de ”dărâmare a regimului” Iranului.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a amenințat că va rupe relațiile comerciale cu Spania din cauza poziției Madridului față de ofensiva împotriva Iranului și că va impune un embargou comercial țării după ce guvernul spaniol a refuzat să autorizeze utilizarea bazelor Moron și Rota în operațiuni militare împotriva Teheranului.

”Spania nu are absolut nimic de care să avem nevoie, cu excepția unor oameni extraordinari. Au oameni extraordinari, dar le lipsește o conducere excelentă”, a afirmat Trump săptămâna trecută.

În ceea ce-l privește, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a descris operațiunile împotriva Iranului drept o ”greșeală extraordinară’‘ care, în opinia sa, va avea consecințe semnificative.

Spania găzduiește mai multe facilități utilizate de Statele Unite și NATO ca parte a arhitecturii lor de apărare în Mediterana. Acestea includ baza navală Rota și baza aeriană Moron, care servesc drept puncte strategice pentru operațiuni militare, logistice și de desfășurare rapidă pentru Alianță în Europa, Africa și Orientul Mijlociu.