Avertismentul CSM după ce după ce banii câștigați în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD: Sumele restante cresc prin dobânzi și inflație

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a criticat vineri decizia Guvernului și a Parlamentului de a amâna plata unor drepturi câștigate în instanță de magistrați pentru a acoperi suma necesară pachetului social cerut de PSD pentru persoane vulnerabile. CSM spune că amânarea plăților afectează caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești și că amânarea plăților duce la creșterea costurilor, prin dobânzi și actualizarea cu rata inflației.

CSM arată, într-un comunicat de presă, că în urma negocierilor politice pentru bugetul pe 2026, coaliția de guvernare a diminuat „considerabil sumele reprezentând arierate provenite din neplata drepturilor salariale restante, calculate greşit în ultimii ani, recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive”.

Potrivit magistraților, „în repetate rânduri, pe parcursul ultimilor 5 ani, puterea executivă în calitate de debitor a decis unilateral eşalonarea sumelor de plată, iar ulterior, ca urmare a neexecutării inclusiv a obligațiilor asumate prin eșalonare, a decis noi reeșalonări succesive”.

CSM invocă și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia statele pot eșalona plata unor datorii, dar nu le pot reeşalona în mod repetat, „ajungându-se astfel la pierderea chiar a esenței drepturilor”.

„În unele situații deja au depăşit debitul principal”

Instituția avertizează că una dintre consecințe este agravarea situației bugetare, întrucât sumele restante sunt purtătoare de accesorii, inclusiv dobândă și actualizare cu inflația.

„Una dintre consecințe este crearea unei situații mai grave decât cea anterioară pentru bugetul de stat, generând astfel obligații suplimentare de plată pentru perioadele următoare, având în vedere că sumele restante sunt purtătoare de accesorii, respectiv dobândă legală și actualizarea cu indicele de inflație, care în unele situații deja au depăşit debitul principal”, subliniază CSM.

Reprezentanții Consiliului mai spun că amânarea repetată a plăților afectează caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești și poate induce ideea că acestea ar fi facultative.

„În consecinţă, Consiliul va iniţia el însuşi şi, respectiv, va susţine orice demers al celorlate instituții din cadrul autorității judecătorești în realizarea efectivă a drepturilor obţinute de magistraţi, în conformitate cu atribuţiile conferite de Constituţie şi de lege”, au conchis magistrații.

Cum s-a ajuns aici

Dezbaterile pe buget au fost inițial blocate de PSD, care a condiționat votul de adoptarea unui pachet social pentru pensionari și copii cu dizabilități. Blocajul a fost depășit după ce premierul a anunțat că fondurile necesare vor fi acoperite din amânarea plății unor drepturi câștigate în instanță de magistrați.

Este vorba despre banii care erau alocați Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru o parte din majorările salarile retroactive câștigate de magistrați după ce au dat în judecată statul în peste 20.000 de procese, începând din 2018.

Parlamentul a adoptat vineri bugetul pe 2026 cu 319 voturi „pentru”, 104 „contra” și o abținere, după mai multe zile de tensiuni în coaliția de guvernare.