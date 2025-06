Avertismentul Italiei pentru turiști, după erupția vulcanului Etna. Imagini dramatice surprinse pe versantul său – VIDEO

Turiștii sunt îndemnați să verifice avertismentele autorităților italiene înainte de a urca spre vârful Muntelui Etna din Sicilia, după ce o erupție i-a făcut pe drumeți să fugă pentru a se pune la adăpost și a provocat îngrijorări luni, relatează Reuters.

Imagini video surprinse în timpul erupției de luni arată zeci de persoane grăbindu-se să coboare pe o potecă, în timp ce un nor mare de cenușă se ridica în urma lor din vulcanul aflat în partea estică a insulei Sicilia.

Being on Mount Etna, the tallest active volcano in Europe, trying to escape from the eruption 🌋🇮🇹😱 pic.twitter.com/wS2NnABn3K