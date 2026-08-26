Avertismentul lansat de contraspionajul francez, după incidentul de la Leipzig. Scenariul luat în calcul de șefa DGSI

Șefa serviciului francez de securitate internă (DGSI) a declarat că trebuie luată în calcul și ipoteza unor acțiuni de război hibrid mai brutale pe teritoriul național, potrivit AFP.

Celine Berthon a oferit drept exemplu incidentul de la Leipzig, unde, în 4 august, o dronă încărcată cu explozibil a fost depistată în apropierea unui avion de marfă ucrainean de tip Antonov, utilizat pentru transportul de materiale militare. Anchetatorii germani suspectează, de asemenea, că o a doua dronă s-ar fi ciocnit în aer cu un avion cargo DHL la scurt timp după închiderea temporară a aeroportului.

„Descoperirea unei drone explozive la Leipzig care urma, după toate probabilitățile, să vizeze un aparat care susținea armata ucraineană este un semnal asupra faptului că trebuie să considerăm posibile acțiuni ostile mai directe, violente, care pot surveni pe teritoriul nostru național”, a declarat directoarea generală a DGSI, într-o dezbatere organizată de asociația patronală MEDEF, citată de Agerpres.

Ea a avertizat că, în Franța, astfel de acțiuni de război hibrid pot viza companii din sectorul apărării, dar și „tot lanțul care contribuie la alimentarea baza industrială și tehnologică a apărării, subcontractorii, și apoi și toate sectoarele de producție strategice, energia, comunicațiile, care pot fi ținte”.

„În contextul înăspririi posturii ruse în special, trebuie să integrăm ipoteza unei înăspriri și a unei agravări a amenințărilor care planează asupra companiilor”, a eplicat Celine Berthon.

O a treia dronă depistată în legătură cu incidentul de la Leipzig

La 10 zile după incidentul de la aeroport, anchetatorii germani au descoperit încă o dronă și substanțe suspectate că ar fi explozibili, asociate aceluiași incident, au relatat marți posturile de televiziune NDR și WDR și ziarul „Süddeutsche Zeitung”, citate de Reuters.

Conform presei germane, această dronă a fost găsită pe 14 august, la vest de aeroport, unde anchetatorii au descoperit, de asemenea, aproximativ 50 de grame dintr-o substanță despre care bănuiesc că ar fi hexogen, un exploziv militar.

Surse din domeniul securității suspectează implicarea serviciilor secrete ruse în tentativa de atac de la aeroportul din Leipzig, acuzație pe care Moscova a negat-o.