Anchetatorii germani au descoperit o a treia dronă și substanțe suspecte de a fi explozibili, legate de tentativa de atac din această lună asupra aeroportului Leipzig/Halle, au anunțat marți posturile de televiziune NDR și WDR și ziarul „Süddeutsche Zeitung”, citate de Reuters.

Drona a fost găsită pe 14 august, la 10 zile după incident, la vest de aeroport, unde anchetatorii au descoperit, de asemenea, aproximativ 50 de grame dintr-o substanță despre care bănuiesc că ar fi hexogenul, un exploziv militar, potrivit presei germane.

Surse din domeniul securității suspectează implicarea serviciilor secrete ruse în tentativa de atac, acuzație pe care Moscova a negat-o.

Noile informații vin după ce, pe 4 august, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion de marfă ucrainean de tip Antonov, utilizat pentru transportul de materiale militare.

Anchetatorii suspectează, de asemenea, că o a doua dronă s-ar fi ciocnit în aer cu un avion cargo DHL la scurt timp după închiderea temporară a aeroportului.

Aeroportul este un nod logistic militar și de marfă utilizat de NATO și de compania ucraineană Antonov Airlines pentru transporturi militare.

De asemenea, este un hub pentru transportul de mărfuri, fiind utilizat de mai multe companii din acest domeniu, inclusiv de DHL.

Ministrul german al afacerilor interne, Alexander Dobrindt, a avertizat că țara se confruntă „zilnic” cu atacuri hibride din partea unor puteri străine. Spionajul, sabotajul, atacurile cibernetice și acțiunile clandestine „cu scopul de a destabiliza Germania sau de a o afecta în mod direct” sunt „o realitate constantă”, a spus Dobrindt.

Ambasada Rusiei la Berlin și-a exprimat la începutul lunii „îngrijorarea față de un nou val de isterie antirusă în Germania” și a descris incidentul de la aeroportul din Leipzig drept o „provocare complet fabricată” care „nu servește decât intereselor Kievului și aripii militariste a establishment-ului politic european”.