Avertismentul lui Mugur Isărescu: „Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile”

România nu poate discuta despre o transformare totală de la plata în numerar spre digital în primul rând pentru că populația preferă plațile cash, iar apoi din motive de securitate, a precizat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la o conferință organizată Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale.

„Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital. Un euro digital care nu înlocuiește numerarul euro și așa cum spunea Lagarde (n.r. președintele Băncii Central Europene), nu pentru că, spune dânsa, îmi place să-mi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că euro, numerar, bancnotele euro rămân preferatele unei părți din populație. Am mai povestit despre încercarea Suediei de a fi prima țară ‘no cash society’ când a celebrat banca centrală a Suediei 350 de ani de la înființare, și pe urmă au constatat că nu vor putea. Din două considerente ambele s-au dovedit practice”, a explicat Mugur Isărescu.

El a oferit exemplul războiului hibrid in regiune, unde fiecare parte încearcă să-și îmbunătățească capacitățile, și a avertizat că dacă România nu are sisteme clare de securitate cibernetică, Rusia poate profita și să blocheze toate plățile.

„Am discutat, am fost acolo, am discutat cu specialiștii și cineva mi-a spus că asta cu pensionarii este un argument, sunt un milion de persoane care vor numerar. Dar mai e ceva. Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile. Și sistemul de securitate, observați, și cu dronele, nu este ceva foarte simplu de făcut. Pentru că și celălalt, așa cum e în orice război, războiul actual hibrid, și celălalt progresează, nu stă pe loc”, a punctat Mugur Isărescu.

România nu poate amâna dezbaterea despre transformările globale și despre modul în care ne adaptăm ca societate și economie la schimbările din lume și să așteptăm ajustarea fiscală, întrucât acestea trebuie făcute în paralel, a mai declarat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

„Eu am fost întrebat, la sfârșitul unei întâlniri cu secretarul general a OCDE, acum un an, dacă gândesc un plan de creștere a competitivității economiei românești. Și răspunsul meu a fost sincer: acum, dominantă este ajustarea fiscal-bugetară. Cu alte cuvinte, nu ne e capul la creșterea competitivității, că avem lucruri mult mai grele de făcut și, cum bine mi-a arătat domnul Biriș (vicepreședinte AOAR, Gabriel Biriș n.r.), chiar dacă sunt prevăzute să se întâmple în câțiva ani buni, nu se va face deloc ușor, pentru că mărimea, dimensiunea ajustării fiscale este mare”, a spus guvernatorul BNR.

„Dar cu timpul și mai ales în ultima perioadă mi-am dat seama că răspunsul meu nu a fost adecvat (…). Nu a fost adecvat pentru că ajustarea va dura câțiva ani buni, să vedem cât va dura, poate ne va spune la dezbatere, și noi nu putem amâna dezbaterea despre ce se întâmplă în lume, despre cum ne adecvăm noi ca societate, ca economie, la schimbările din lume și să așteptăm ajustarea fiscală. Trebuie făcute în paralel”, a mai precizat Mugur Isărescu.