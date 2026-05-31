Avertismentul lui Steven Spielberg privind AI: „Nu cred că există un substitut pentru suflet”

Regizorul Steven Spielberg spune că tehnologia poate fi utilizată ca instrument în producție, însă nu trebuie să aibă ultimul cuvânt în deciziile artistice.

„Este de neconceput ca inteligența artificială să poată lua decizii în locul scenariștilor”, a declarat cineastul în vârstă de 79 de ani în podcastul IMO, moderat de Michelle Obama și Craig Robinson, potrivit News.ro.

„Nu sunt pregătit să o înlocuiesc, pentru că nu cred cu adevărat în conştiinţa artificială. De asemenea, nu cred că există un substitut pentru suflet”, a continuat el.

Cineastul a fost unul dintre primii care au abordat inteligența artificială în film, prin pelicula „A.I. Artificial Intelligence” din 2001.

Cu toate acestea, el afirmă că ideea că „un computer ar putea simţi mai mult decât noi merge împotriva modului în care am fost crescut şi a modului în care voi continua să-mi practic profesia de producător şi regizor în viitor”.

În pragul premierei noului său film, „Disclosure Day”, programată în cinematografe pe 10 iunie, cineastul susține că tehnologia nu poate înlocui creativitatea umană.

„AI nu ar trebui să-mi spună cum să scriu dialogurile, cum să poziționez camera sau cum ar trebui să arate platoul de filmare. Cu excepția cazului în care este doar un instrument printre multe pentru designerul de producție, de exemplu. Folosește AI ca instrument, dar nu ca ultimul cuvânt în orice lucru creativ. Aici trag eu linia!”, a concluzionat el.

Nu este prima dată când cineastul își exprimă reținerile față de tehnologie. În martie 2026, cu ocazia festivalului SXSW din Austin, Texas, Spielberg a declarat că se opune utilizării AI dacă aceasta înlocuiește o persoană creativă și a precizat că nu a folosit tehnologia în niciunul dintre filmele sale, potrivit Reuters.