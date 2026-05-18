Avertismentul lui Zelenski despre Belarus și un atac asupra NATO, bagatelizat de la Kremlin: „Nu merită vreun comentariu”

Kremlinul a transmis luni că afirmația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit căreia Rusia are în vedere un atac asupra unei țări NATO pe care să-l lanseze de pe teritoriul Belarusului, nu merită un răspuns din partea Moscovei, scrie Reuters.

Vineri, Zelenski a declarat că Rusia încearcă să implice Minskul și mai profund în războiul său din Ucraina și că ia în calcul planuri de a ataca nordul Ucrainei sau o țară membră a Alianței Nord-Atlantice prin intermediul unei operațiuni lansate de pe teritoriul Belarusului.

Zelenski evocă „noi operațiuni agresive rusești”

„Continuăm să documentăm tentativele Rusiei de a atrage Belarusul și mai profund în războiul împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe Telegram, după o reuniune cu responsabili din armată și din serviciile de informații.

Liderul de la Kiev a spus că Ucraina are informații despre noi contacte între Rusia și președintele belarus Aleksandr Lukașenko, prin care Moscova încearcă să îl convingă să participe la „noi operațiuni agresive rusești”.

„Rusia ia în calcul planuri pentru operațiuni la sud și nord de teritoriul belarus, fie în direcția Cernihiv-Kiev, în Ucraina, fie direct împotriva uneia dintre țările NATO, de pe teritoriul Belarusului”, a afirmat Zelenski, fără să ofere alte detalii.

Belarusul se învecinează cu Ucraina la sud și cu Polonia, Lituania și Letonia (țări membre NATO) la nord și vest. Țara condusă de Lukașenko a permis Rusiei să-i folosească teritoriul ca rampă de lansare pentru invadarea Ucrainei, în 2022.

Ulterior, Minskul a acceptat desfășurarea pe teritoriul său a armelor nucleare tactice rusești și a rachetelor hipersonice Oreșnik.

Kremlinul cataloghează avertismentul drept „o încercare de incitare suplimentară”

Întrebat despre acuzația lui Zelenski, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus luni: „O astfel de declarație nu este altceva decât o încercare de incitare suplimentară menită să prelungească războiul și să escaladeze tensiunile.”

„Nu considerăm că o astfel de declarație merită vreun comentariu”, le-a spus Peskov jurnaliștilor.

Mai devreme în cursul zilei, Ministerul Apărării din Belarus a anunțat că forțele sale armate, în cooperare cu Rusia, au început un exercițiu pentru a testa pregătirea armatei de a desfășura arme nucleare. Ministerul a precizat că exercițiul nu vizează niciun alt stat și nu reprezintă o amenințare la adresa securității din regiune.