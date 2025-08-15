Avertismentul MAE pentru românii care merg în Grecia sau Albania. Incendii de vegetație în mai multe zone

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atenționări de călătorie în contextul incendiilor de vegetație din Grecia și Albania, oferind informații și recomandări pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în cele două țări, transmite News.ro.

În Grecia, autoritățile locale au anunțat că există în continuare un risc ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie, din cauza condiţiilor meteorologice extreme – temperaturi înalte, lipsa precipitaţiilor, umiditate scăzută şi vânt puternic.

În acest context, MAE le recomandă românilor să se informeze, înainte de călătorie, în legătură cu situația existentă şi să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora. MAE îi sfătuiește pe românii care se află într-o zonă în care are loc un incendiu să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginii de internet a Ministerului elen al Protecţiei Civile şi al Crizelor Climatice, care conţine informaţii de actualitate despre incendiile de vegetaţie, hărţi zilnice de prognoză a incendiilor, disponibile la adresa https://civilprotection.gov.gr/xartis, precum şi un ghid de autoprotecţie împotriva incendiilor.

În cazul în care cetăţenii români aflaţi în Grecia primesc alerte telefonice din partea Serviciului 112, sunt sfătuiţi să urmeze instrucţiunile primite pentru evitarea zonelor afectate sau pentru evacuările organizate de către autorităţi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875, +30 210 6728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +30 694 604 9076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, https://atena.mae.ro şi https://salonic.mae.ro.

Totodată, cetăţenii români care călătoresc în Grecia pot accesa aplicaţia digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.

Atenționare de călătorie și în cazul Albaniei

Autoritățile locale din Albania au anunțat la rândul lor că există în continuare un risc ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie din cauza condiţiilor meteorologice extreme (temperaturi ridicate, lipsa precipitaţiilor, umiditate scăzută şi vânt puternic).

Autoritățile albaneze au precizat că pe teritoriul țării există peste 30 de focare de incendii de vegetaţie, majoritatea fiind situate în sud. Printre zonele afectate se numără localităţile Skenderbegas şi Sojnik din regiunea Gramsh, Koshtan din Mealiaj, Hormove, Koder e Lekel din regiunea Tepelene, pădurile din proximitatea localităţii Gjirokastra, dar şi cele din proximitatea localităţii Finiq sau Vlore.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze în privința situației, înainte de începerea călătoriei, şi să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora.

De asemenea, MAE la recomandă românilor care se află într-o zonă în care se manifestă un incendiu să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

Cetăţenii români pot consulta pagina de Internet a Ministerului Apărării din Republica Albania (https://www.mod.gov.al/eng/newsroom), dar şi următoarele pagini: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/ALB/12/?category=fires, https://rapidmapping.emergency.copernicus.eu/EMSR816/download, care conţin informaţii de actualitate despre incendiile de vegetaţie, hărţi zilnice de prognoză a incendiilor sau recomandări ale autorităţilor albaneze.

În cazul în care cetăţenii români aflaţi în Albania primesc alerte telefonice din partea Serviciului 112, sunt sfătuiţi să urmeze instrucţiunile primite pentru evitarea zonelor afectate sau pentru evacuările organizate de către autorităţi, mai notează MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tirana: +355 4 230 31 33; +355 4 230 3104, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Tirana: +355 69 709 7779.