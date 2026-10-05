Avertismentul șefului serviciului secret german despre „un conflict violent cu Rusia”. Țările ce pot fi vizate de „acțiuni militare” ale Moscovei

Germania riscă să intre într-un conflict violent cu Rusia, pe măsură ce Moscova intensifică un „război din umbră” din ce în ce mai agresiv împotriva democrațiilor europene, a avertizat luni șeful serviciului german de informații externe.

„Confruntarea cu care avem de-a face cu Rusia a căpătat o dimensiune nouă, mai periculoasă”, a declarat Martin Jäger, șeful Bundesnachrichtendienst (BND), în fața parlamentarilor, cu ocazia audierii publice anuale a șefilor serviciilor de informații în parlament.

„Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia – tentativa de atac de la Leipzig este doar un exemplu”, a spus el, citat de Reuters.

Avertismentele Germaniei, asigurările Rusiei

Autoritățile germane au avertizat în repetate rânduri că Rusia desfășoară o campanie hibridă de atacuri cu drone și atacuri cibernetice, acuzând Moscova că se află în spatele unei tentative de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, din luna august.

Rusia a negat în repetate rânduri orice intenție de a ataca țările NATO.

„Nu amenințăm pe nimeni”, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin. „Nu avem nicio intenție de a ataca pe nimeni – fie în 2029, 2030 sau 2050 –, dar dacă vom fi supuși unei agresiuni, nu vom avea altă opțiune decât să ripostăm”, a spus el.

Moscova consideră Germania drept „principalul obstacol în calea proiecției puterii hegemonice ruse în Europa”

„Nu noi am căutat această confruntare; Rusia ne-o impune”, a mai declarat Jäger, potrivit Die Zeit.

Motivul, a explicat el, este că Germania nu acceptă „politicile revizioniste și expansioniste ale Rusiei” și războiul împotriva Ucrainei „pentru că ne opunem intimidării de către Rusia a aliaților noștri din statele baltice și din alte părți ale Europei”.

În consecință, conducerea de la Moscova consideră Germania drept „principalul obstacol în calea proiecției puterii hegemonice ruse în Europa” și, astfel, o transformă într-o „țintă a acțiunilor rusești”.

Tentativa de atac de pe Aeroportul din Leipzig, a mai spus el, este „doar un exemplu” al activităților serviciilor de informații ruse care au loc „în Germania și împotriva Germaniei”.

„Serviciile de informații ruse acționează cu un înalt grad de profesionalism și cruzime. Amenințarea atacurilor împotriva țintelor din Germania rămâne reală și prezentă.”

Rusia compensează punctele slabe „cu determinare și disponibilitatea de a-și asuma riscuri”

BND se așteaptă la atacuri asupra ajutorului militar acordat Ucrainei

Jäger a afirmat că acest lucru nu contrazice poziția fragilă a Rusiei în Ucraina.

„Rusia își epuizează resursele. Iar președintele (Vladimir) Putin a depășit punctul în care ar fi putut pur și simplu să oprească atacul asupra Ucrainei fără a-și pune în pericol baza de putere din țară”, a spus el.

Acest lucru pune Rusia sub presiune, dar nu înseamnă în niciun caz „o lipsă de orientare” la Moscova, a avertizat șeful BND.

Rusia este conștientă de punctele sale slabe și le compensează „cu determinare și disponibilitatea de a-și asuma riscuri”. Rusia acționează „pornind de la presupunerea că, în cele din urmă, nu vom putea rezista presiunii și intimidării rusești”, a continuat Jäger.

În prezent, acest lucru înseamnă, printre altele, o escaladare a războiului împotriva Ucrainei, care se observă încă din vară, a spus el.

În același timp, țările partenere ale Ucrainei atacat sunt, de asemenea, afectate și ar putea deveni ținte ale unor acțiuni violente: Rusia încearcă să împiedice livrările de arme către Ucraina, „inclusiv cele cinetice, inclusiv aici”.

Acțiuni în statele baltice sunt posibile

„Trebuie să ne pregătim pentru tentative de intimidare și pentru alte forme de ingerință”, a mai declarat Jäger.

„Probabil vor exista și alte amenințări nucleare. Trebuie să rămânem fermi în fața acestora”, a spus el.

Jäger a mai avertizat cp Germania nu trebuie să se lase intimidată: „Rusia ne testează și observă cu atenție modul în care gestionăm această situație”, a spus el.

„Din perspectiva Kremlinului, orice semn de ezitare îi încurajează să intensifice și mai mult presiunea asupra Germaniei”, a spus el.

Jäger a afirmat că, în prezent, nu vede o amenințare acută de atacuri majore pe teritoriul NATO.

„Cu toate acestea, este posibilă o activitate militară rusă de nivel redus, în special în statele baltice. Și, în acest context, nu pot fi excluse operațiunile sub steag fals”, a spus el.

Șeful BND a descris acțiunile rusești drept un „război din umbră” care nu poate fi clasificat „folosind termeni militari sau juridici convenționali”.