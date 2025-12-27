Avertismentul secretarului general al NATO pentru Europa, în contextul discuțiilor privind separarea de SUA

Mark Rutte a observat că cea mai mare parte a puterii economice și militare a NATO se află în continuare în afara UE, mai ales în Statele Unite, ceea ce face cooperarea transatlantică indispensabilă, scrie Politico.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins apelurile adresate Europei de a se separa militar de Statele Unite, argumentând că Washingtonul rămâne un partener de încredere în materie de securitate, în ciuda îndoielilor crescânde din interiorul UE.

„Sunt absolut convins că Statele Unite susțin pe deplin NATO. Nu există nicio îndoială în privința asta”, a declarat Rutte vineri pentru agenția de presă germană (dpa), respingând ideea ca UE să urmărească independența totală în materie de apărare față de SUA.

Rutte a afirmat că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, inclusiv cheltuieli mai mari pentru apărare, dar a subliniat că acest lucru ar trebui să se întâmple împreună cu Statele Unite, și nu în afara cadrului transatlantic.

El a afirmat că SUA vor rămâne angajate militar în Europa și dedicate alianței.

Declarațiile lui Rutte au fost o reacție directă la recentele comentarii ale lui Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, care s-a întrebat dacă Europa mai poate să se bazeze pe Washington în contextul incertitudinii politice din SUA.

Într-un interviu acordat Funke Media Group, Weber a susținut că Europa trebuie să fie pregătită să acționeze mai autonom.

„Nu putem să ne așteptăm în mod serios ca Trump să asigure singur o soluție de pace cu ajutorul soldaților americani”, a spus Weber, solicitând ca soldații europeni să acționeze sub steagul european ca parte a viitoarelor acorduri de securitate în Ucraina.

Schimbul de opinii are loc pe fondul unei dezbateri mai ample în Europa cu privire la autonomia strategică, în contextul în care UE își mărește cheltuielile pentru apărare și se pregătește pentru un mediu geopolitic mai volatil.

Deși mulți lideri sunt de acord că Europa trebuie să facă mai mult din punct de vedere militar, Rutte a avertizat că aceste eforturi nu trebuie interpretate ca o separare de NATO.

El a remarcat că cea mai mare parte a puterii economice și militare a alianței de apărare se află în continuare în afara UE, mai ales în Statele Unite, ceea ce face cooperarea transatlantică indispensabilă.