Avertismentul șefului celei mai mari companii petroliere din Europa: Există riscul unei penurii de combustibil în aprilie

Wael Sawan, șeful companiei petroliere Shell, avertizează asupra unui risc de penurie de motorină și benzină în Europa dacă Strâmtoarea Ormuz nu se redeschide pentru transportul de petrol și gaze, relatează The Guardian.

Directorul Shell a declarat la o conferință importantă a industriei petroliere din Texas că războiul din Iran va fi resimțit în Europa în aprilie. „Asia de Sud a fost prima care a fost afectată. Apoi s-a mutat în Asia de Sud-Est, în Asia de Nord-Est și apoi mai mult în Europa, pe măsură ce intrăm în aprilie.”

Sawan a spus că criza, aflată acum în a patra săptămână, a afectat deja aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, al cărui preț s-a dublat de la începutul conflictului, iar motorina ar putea fi următoarea, urmată de benzină.

Șeful celei mai mari companii petroliere din Europa a declarat că firma colaborează cu guvernele pentru a le ajuta să abordeze criza aprovizionării cu petrol și gaze, care a dus deja la raționalizarea energiei în țările asiatice.

Avertisment întărit de un ministru german

Sawan nu este singurul oficial care lansează un asemenea avertisment. Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, a avertizat, de asemenea, la aceeași conferință industrială, că deficitul de energie poate apărea la sfârșitul lunii aprilie sau în mai, dacă războiul continuă.

Ea a adăugat că decizia Germaniei de a elimina treptat energia nucleară a fost o greșeală uriașă și că importurile mai mari de gaze prin intermediul petrolierelor super-refrigerate din străinătate ar fi o parte importantă a soluției.

Risc de recesiune „severă și abruptă”

Amenințarea iminentă la adresa aprovizionării cu energie a Europei poate duce la o recesiune economică globală prelungită dacă petrolul ajunge la 150 de dolari pe baril, potrivit șefului companiei financiare americane BlackRock.

Într-un interviu acordat BBC, Larry Fink, care conduce cel mai mare administrator de active din lume, a declarat că, dacă Iranul „rămâne o amenințare” și prețurile petrolului rămân ridicate, acest lucru va avea „implicații profunde” pentru economia mondială.

Deși este prea devreme pentru a determina amploarea și rezultatul complet al conflictului, Fink a prezentat două scenarii: unul în care o rezolvare completă a conflictului permite prețurilor petrolului să revină la nivelurile de dinainte de criză, de aproximativ 70 de dolari pe baril, și un altul în care conflictul duce prețurile la niveluri record.

Ar putea exista „ani cu peste 100 de dolari, mai aproape de 150 de dolari pe baril, ceea ce are implicații profunde asupra economiei” și un rezultat al „unei recesiuni probabil severe și abrupte”.