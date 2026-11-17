Fostul premier italian Enrico Letta va prezenta, marţi, la Bucureşti, un raport dedicat competitivităţii României. Creşterea economică a României, chiar dacă spectaculoasă în perioada 2000-2025, când PIB per capita s-a triplat de la 26% la 78% din media europeană în mai puţin de o generaţie, are o fundaţie slabă, cu probleme structurale pe parte de productivitate şi rezilienţă, care o împiedică să fie competitivă şi pot duce şi la scenarii de stagnare sau chiar involuţie, dacă nu sunt abordate integrat, într-o strategie multianuală pentru competitivitate, arată raportul, citat de News.ro.

Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook” a fost realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea lui Enrico Letta, directorul organizaţiei şi fost prim-ministru al Italiei, şi HorizonX, la comanda Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), se arată într-un comunicat al fundaţiei.

România trebuie să renunțe la „politicile trecutului”

Raportul Letta privind competitivitatea României va fi prezentat la Bucureşti, în premieră, la sediul BNR, marţi, 24 noiembrie, în cadrul unei dezbateri la care vor participa Enrico Letta şi doi dintre coautorii raportului, Andreas Eisl (Institutul Jacques Delors) şi Adela Cristea (HorizonX). Evenimentul este organizat de DDD Foundation şi marchează lansarea publică a acesteia.

„În perioada 2000-2025, România a reuşit cea mai rapidă rată de convergenţă economică cu Uniunea Europeană dintre toate ţările care au aderat la UE începând cu 2004, trecând din categoria de ţară cu venituri mici şi medii, la cea de ţară cu venituri ridicate. Creşterea s-a bazat cu precădere pe modelul costului competitiv, investiţiile străine directe, integrarea în reţelele de producţie europene, transferurile din Uniunea Europeană, creşterea producţiei pentru export şi sectorul IT”, scrie în comunicat.

Cu toate acestea, „sursele de creştere economică ale ţării au devenit tot mai epuizate”, subliniază raportul, care analizează evoluţiile pe 9 dimensiuni ale competitivităţii: politici macroeconomice şi bugetare; pieţe financiare; capacitatea statului şi guvernanţa; cercetare, dezvoltare şi inovaţie; digitalizare şi adoptarea IA; educaţie şi capital uman; demografie şi piaţa muncii; energie, infrastructură şi sustenabilitate; şi sectoare economice cheie şi lanţuri de valoare.

„Creşterea costurilor cu forţa de muncă, presiunea demografică, capacitatea slabă de inovare, şi limitările instituţionale persistente necesită o tranziţie spre un model de competitivitate bazat mai mult pe pe inovare (…) În următoarea decadă, prosperitatea României nu poate fi asigurată de continuarea politicilor trecutului”, deoarece acestea nu transformă avantajele semnificative pe care le are ţara – locaţie strategică, resurse energetice substanţiale, conectivitate digitală, capabilităţi industriale şi calificare înaltă în anumite domenii – într-o capacitate largă de productivitate, subliniază Raportul pentru competitivitatea României.

Raportul a fost construit pe baza datelor statistice, a 200 de rapoarte de analiză şi a interviurilor anonimizate cu 47 de actori cheie şi experţi.

Cine este Enrico Letta

Enrico Letta este una dintre vocile influente în dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene. Este autorul unui raport privind piața unică, prezentat liderilor europeni în 2024, prin care propune o integrare mai profundă în domenii precum energia, piețele financiare și digitalul. Documentul a devenit un punct de referință în dezbaterea despre reformarea pieței unice.

Letta a fost şi prim-ministru al Italiei, numit în aprilie 2013, după alegeri parlamentare care nu au arătat o majoritate clară şi care au dus peninsula într-un blocaj politic. A condus un guvern de „mare coaliție” între stânga și dreapta, incluzând chiar şi partidul lui Silvio Berlusconi. Executivul a funcționat însă într-un echilibru fragil, marcat de tensiuni și compromisuri, într-un context economic dificil. Mandatul său s-a încheiat în februarie 2014, după pierderea sprijinului politic.

Într-un interviu acordat HotNews în luna mai, Enrico Letta spunea că România trebuie să-și propună să fie mai mult prezentă în centrul Uniunii Europene și la luarea deciziilor

„Întărirea acestor legături și asumarea unui rol mai important în interiorul UE trebuie să fie principala misiune și principalul obiectiv pentru România, pentru români, pentru presa românească, pentru politicieni, experți, mediul academic”, spunea Letta.