Avertismentul unui parlamentar republican privind o intervenție în Groenlanda: Ar marca sfârșitul NATO

Michael McCaul. Credit foto: Jim Watson / AFP / Profimedia

Congresmenul republican Michael McCaul, reprezentant al statului Texas în Camera Reprezentanţilor, și-a exprimat scepticismul cu privire la planul propus de președintele SUA Donald Trump de a anexa Groenlanda, scrie BBC.

„Dacă vrem să trimitem mai multe trupe militare acolo, putem să facem asta, nu trebuie să invadăm teritoriul”, a declarat el pentru ABC This Week. „Dacă vrei să-l cumperi, ok, dar nu văd niciun vânzător dispus să vândă în acest moment”.

Republicanul Michael McCaul, care a deținut funcția de preşedinte al Comisiei pentru afaceri externe din Camera Reprezentanţilor, a lansat totodată un avertisment dur împotriva oricărei acțiuni militare a Statelor Unite în Groenlanda.

„O invazie militară din partea lui [Trump] ar întoarce pe dos Articolul 5 al NATO. Și, în esență, ne-ar pune în război cu NATO însăși”, a explicat McCaul.

„Ar duce la desființarea Alianței [NATO] așa cum o știm”, a mai subliniat parlamentarul de Texas.

Articolul 5 din tratatul fondator al NATO este unul dintre principiile de bază ale Alianței Nord-Atlantice, și anume apărarea colectivă. Acesta prevede că un atac împotriva unuia sau mai multor membri ai NATO va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Donald Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda şi Finlanda – că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”. Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a spus el.

