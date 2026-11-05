Avertizare DNSC. Nouă metodă de fraudă ce foloseşte identitatea Netflix

Utilizatorii din România ai serviciului de streaming Netflix au reclamat o tentativă de fraudă în numele companiei. Sub pretextul că plata abonamentului a eşuat, abonaţii sunt direcţionaţi către un site fals unde li se solicită datele de pe card.

„Un nou scenariu de fraudă a fost raportat de către utilizatorii din România, în care atacatorii trimit mesaje frauduloase, în aparenţă din partea companiei de streaming Netflix, sub pretextul unei plăţi eşuate a abonamentului. Pentru urgentarea unei decizii, mesajul menţionează şi o eventuală suspendare a contului, în termen relativ scurt, dacă nu este efectuată plata”, a transmis joi Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC), potrivit News.ro.

Specialiştii anunţă că link-ul din mesaj duce către un site fals care solicită victimei datele de pe card.

Recomandările specialiștilor:

Nu accesaţi niciodată link-uri transmise prin mesaje nesolicitate. Tastează întotdeauna în browser adresa site-ului pe care vrei să îl accesezi.

Fiţi atenţi la pretexte care motivează o decizie impulsivă sau urgentă, precum suspendarea contului.

Nu furnizaţi niciodată date bancare sau date de card prin SMS sau prin link-uri primite în mesaje nesolicitate.

Dacă aţi furnizat date bancare, contactați imediat banca pentru a încerca blocarea tranzacţiilor frauduloase.

Foto: Rokas Tenys | Dreamstime.com