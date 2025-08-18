Avertizare meteo de furtuni violente. Ce zone sunt vizate de codul galben și portocaliu

Meteorologii au emis două avertizări de vreme rea care vor fi valabile pe parcursul zilei de luni.

Un cod galben de vijelii și ploi torențiale este valabil luni, 18 august, între orele 10-23, în cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, potrivit ANM.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei și în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40…50 km/h, potrivit meteorologilor.

Un cod portocaliu de furtuni violente intră în vigoare luni, 18 august, de la ora 14, fiind valabil până la ora 21 și va viza județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova, a mai transmis ANM.

În aceste zone vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.